El gran esdeveniment d'enfosquiment de Betelgeuse en alta resolució

Astrònoms han atribuït a aquest efecte de núvols de pols o una taca freda el gran esdeveniment d'enfosquiment que va registrar l'estrella supergegant vermella Betelgeuse fa 4 anys.

Alguns van pensar llavors que l'estrella, que arriba al final de la seva vida, estava a punt d'explotar i convertir-se en supernova.

Un equip dirigit per Julien Drevon, Florentin Millour i Pierre Cruzalèbes de la Universitat Costa Blava (França) va utilitzar l'instrument infraroig MATISSE a l'interferòmetre del Very Large Telescope (VLTI) d'ESO (Observatori Europeu del Sud) per obtenir imatges d'alta resolució de l'estrella abans, durant i després de l'esdeveniment d'enfosquiment. Les imatges superiors mostren la seva "superfície" o fotosfera, mentre que les inferiors tracen monòxid de silici, una molècula que pot actuar com a llavor per formar grans de pols.

Aquesta circumstància va fer que l'estrella ens semblés més tènue en llum visible, però més brillant per a MATISSE quan la pols brilla en llum infraroja. A més, els canvis en l'estructura de la fotosfera i el monòxid de silici són consistents "tant amb la formació d'una taca freda a la superfície de l'estrella com amb l'ejecció d'un núvol de pols", informa l'ESO en un comunicat.

La mida de Betelgeuse al cel és similar a una moneda d'1 euro vista a 100 quilòmetres de distància. El VLTI combina la llum de diversos telescopis per crear un telescopi "virtual" molt més gran que pot discernir petites estructures a Betelgeuse.

Gràcies a això, es pot presenciar amb detall com envelleix i evoluciona aquesta estrella massiva. L'estudi es va publicar al número de setembre de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters