Intel·ligència artificial / Freepik

IPSOS acaba de llançar la desena edició de l' Informe de Riscos Futurs , elaborat en col·laboració amb el Grup AXA. Aquesta vegada, l'enquesta mundial va involucrar 4.500 experts provinents de 50 països, amb l'objectiu d'avaluar quins factors potencials són percebuts com a amenaces per al nostre planeta, com s'afronten aquestes amenaces i quines implicacions podrien desencadenar.

Una de les conclusions principals revelades a l'informe és l'augment significatiu de la preocupació al voltant de la Intel·ligència Artificial (IA), escalant fins a la quarta posició com l'amenaça més rellevant a nivell global.

El més curiós és que la percepció de risc varia segons les regions geogràfiques. A Amèrica, Àsia i Orient Mitjà, la IA es classifica com la tercera amenaça més important, mentre que a Europa baixa al quart lloc ia l'Àfrica ocupa la setena posició.

El 52% dels experts consultats expressen sentir-se "vulnerables" als riscos associats amb la IA a la seva vida quotidiana, un 8% més que l'edició anterior de l'informe. A més, el 55% percep que aquesta amenaça està en creixement constant, reflectint un augment del 9% respecte a l'any anterior.

Tot i això, a l'enquesta es revela una marcada discrepància, perquè la percepció dels ciutadans no és tan dolenta. De fet, situen la IA a l'onzè lloc. L'informe destaca que el públic encara no ha aconseguit un nivell de consciència equiparable al dels experts pel que fa als riscos de la IA.

COM RESPONDRE ELS PERILLS DE LA IA?

L'aparició d'aquesta tecnologia ha desencadenat un debat al voltant de si els seus efectes en la societat predominaran en termes negatius o positius, i han generat una varietat d'opinions en aquesta conversa. Tot i això, gairebé de manera unànime, la majoria de les veus convergeixen en la necessitat de regular la Intel·ligència Artificial.

De fet, segons l'enquesta, un 64% dels experts i un 70% del públic en general a nivell mundial comparteixen l'opinió que cal suspendre la recerca i el desenvolupament en aquest camp fins que s'estableixi una legislació adequada.

Pel que fa a les mesures per abordar els desafiaments plantejats per la Intel·ligència Artificial (IA), els enquestats han optat per la necessitat d'una regulació, amb un 48% de suport.



No obstant, més enllà de la Intel·ligència Artificial, hi ha altres preocupacions que estan guanyant rellevància tant entre els experts com la població en general.

Algunes són, per exemple, els riscos ètics creixents relacionats amb l'ús de la tecnologia i les amenaces econòmiques i laborals que poden sorgir com a conseqüència.

En aquest context, l'informe assenyala que la inquietud sobre la possibilitat que la intel·ligència artificial desplaci o reemplaci llocs de treball a gran escala ha experimentat un increment del 33% al 37%, i s'ha posicionat en el dotzè lloc en la classificació global. A les nacions asiàtiques, que solen ser pioneres en l'adopció tecnològica, aquesta preocupació ja figura com la novena amenaça més significativa per a les persones enquestades.