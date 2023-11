Una dona fumant. Foto: Europa Press

Científics de l'Institut d'Ontario per a la Investigació del Càncer (OICR), al Canadà , han descobert una manera com fumar tabac causa càncer i ho fa més difícil de tractar en soscavar les salvaguardes anticancerígenes de l'organisme , en "aturar" les proteïnes que ho combaten , segons publiquen a la revista Science Advances .

L'estudi relaciona el tabaquisme amb canvis nocius a l'ADN anomenats "mutacions de parada", que indiquen a l'organisme que deixi de fabricar determinades proteïnes abans que estiguin completament formades.

Els investigadors van descobrir que aquestes mutacions eren especialment freqüents en gens coneguts com a "supressors tumorals", que fabriquen proteïnes que normalment impedeixen el creixement de cèl·lules anormals.

"El nostre estudi va demostrar que fumar està associat a canvis a l'ADN que alteren la formació de supressors tumorals", afirma Nina Adler, estudiant de doctorat de la Universitat de Toronto (Canadà) que va dirigir l'estudi durant la seva investigació de postgrau al laboratori del doctor Jüri Reimand a l'OICR. "Sense ells, les cèl·lules anormals poden seguir creixent sense que les defenses de la cèl·lula ho impedeixin i el càncer es pot desenvolupar amb més facilitat ", afegeix.

Adler, Reimand i els seus col·legues van utilitzar potents eines computacionals per analitzar l'ADN de més de 12.000 mostres tumorals de 18 tipus diferents de càncer. La seva anàlisi va demostrar l'existència d'una estreta relació entre les mutacions "stop-gain" al càncer de pulmó i la reveladora "petjada" que el tabaquisme deixa a l'ADN.

Tot seguit, els investigadors van analitzar si la quantitat de tabac tenia algun efecte. Efectivament, la seva anàlisi va demostrar que fumar més produïa més mutacions nocives , que en última instància poden fer que el càncer sigui més complex i difícil de tractar.

"El tabac fa malbé molt el nostre ADN, i això pot tenir un gran impacte en el funcionament de les nostres cèl·lules", recorda Reimand, investigador de l'OICR i professor associat de la Universitat de Toronto. "El nostre estudi posa en relleu com el tabaquisme desactiva en realitat proteïnes crítiques , que són els components bàsics de les nostres cèl·lules, i l'impacte que això pot tenir a la nostra salut a llarg termini".

L'estudi també va identificar altres factors i processos responsables de la creació d'un gran nombre de mutacions de parada-guany, també anomenades mutacions "sense sentit". Alguns, com un grup d'enzims anomenat APOBEC, molt relacionat amb les mutacions stop-gain al càncer de mama i altres tipus de càncer, es produeixen de forma natural a l'organisme.

Altres factors, com una dieta poc saludable i el consum d'alcohol, també poden tenir efectes nocius similars sobre l'ADN, però Reimand afirma que cal més informació per comprendre plenament com funcionen. Pel que fa al tabaquisme, Adler afirma que els resultats d'aquest estudi són una peça important del trencaclosques que hi ha darrere d'una de les principals causes de càncer al món.

"Tothom sap que fumar pot causar càncer, però ser capaços d'explicar una de les formes en què això funciona a nivell molecular és un pas important per entendre com el nostre estil de vida afecta el nostre risc de càncer", diu Adler.

El doctor Laszlo Radvanyi, president i director científic de l'OICR, afirma que aquests nous coneixements haurien de reforçar la idea que fumar tabac és una de les amenaces més grans per a la nostra salut. "Es tracta d'una prova més de l'immens mal que el tabac produeix al nostre organisme, i una prova més que deixar de fumar és sempre l'opció correcta", ressalta Radvanyi.