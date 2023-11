Una noia comprant una píndola anticonceptiva a una farmàcia. Foto: Europa Press

Un equip d'investigadors de Canadà ha estudiat els efectes actuals i duradors de l'ús dels anticonceptius orals combinats (AOC), així com el paper de les hormones sexuals sintètiques i produïdes pel cos a les regions cerebrals relacionades amb la por, el circuit neuronal a través del qual es processa la por al cervell.

Més de 150 milions de dones a tot el món utilitzen anticonceptius orals. Els AOC, compostos d'hormones sintètiques, són el tipus més comú i se sap que les hormones sexuals modulen la xarxa cerebral implicada en els processos de por.

"Al nostre estudi, mostrem que les dones sanes que consumeixen AOC actualment tenien un còrtex prefrontal ventromedial més prim que els homes", apunta Alexandra Brouillard, investigadora de la Universitat de Quebec a Montreal i primera autora de l'estudi publicat a la revista Frontiers in Endocrinology.

"Es creu que aquesta part del còrtex prefrontal sustenta la regulació de les emocions, com la disminució dels senyals de por en el context d'una situació segura --afegeix--. El nostre resultat pot representar un mecanisme pel qual els AOC podrien perjudicar la regulació de les emocions a les dones".

"Quan se'ls prescriuen AOC, les nenes i les dones són informades de diversos efectes secundaris físics, per exemple que les hormones que prendran suprimiran el cicle menstrual i impediran l'ovulació", va explicar Brouillard.

Tanmateix, poques vegades s'aborden els efectes de les hormones sexuals en el desenvolupament del cervell, que continua a l'edat adulta primerenca. Tenint en compte com està d'estès l'ús d'AOC, és important comprendre millor els seus efectes actuals ia llarg termini sobre l'anatomia cerebral i la regulació emocional, van assenyalar els investigadors.

L'equip va reclutar dones que utilitzaven AOC actualment, dones que els havien utilitzat anteriorment però que no ho feien en el moment de l'estudi, dones que mai no havien utilitzat cap tipus d'anticonceptiu hormonal i homes.

La comparació d'aquests grups va permetre als investigadors veure si l'ús d'AOC s'associava amb alteracions morfològiques actuals oa llarg termini, així com detectar diferències de sexe, ja que està establert que les dones són més susceptibles d'experimentar trastorns relacionats amb l'ansietat i estrès que els homes.

"Com informem d'un menor gruix cortical del còrtex prefrontal ventromedial als consumidors d'AOC en comparació amb els homes, el nostre resultat suggereix que els AOC poden conferir un factor de risc de dèficit en la regulació de les emocions durant el consum actual", indica Brouillard .

Tot i això, els efectes del consum d'AOC poden ser reversibles una vegada que s'interromp el consum, puntualitzen els investigadors. Atès que l'efecte al vmPFC observat en els consumidors actuals no es va observar en els consumidors anteriors, els resultats no van donar suport als efectes anatòmics duradors del consum d'AOC. Segons els investigadors, això s'haurà de confirmar en estudis posteriors.

De fet, encara queda molt per aprendre sobre el cervell de les dones i el seu impacte sobre l'ús d'AOC. Per exemple, Brouillard i el seu equip estan investigant actualment l'impacte de l'edat d'inici i la durada de l'ús per aprofundir en els efectes duradors dels AOC possibles.

Atès que moltes adolescents comencen a fer servir AOC en un període delicat en el desenvolupament del cervell, l'edat de la usuària també podria influir en la reversibilitat.

Assenyalant les limitacions del seu estudi, els científics van afirmar que no es pot inferir cap relació causal entre el consum d'AOC i la morfologia cerebral, i que la generalització dels seus resultats a una població general pot ser limitada. També van advertir que, de moment, no és possible extreure conclusions de les troballes anatòmiques en relació amb el comportament i l'impacte psicològic.

"L'objectiu del nostre treball no és contrarestar l'ús d'AOC, però és important ser conscients que la píndola pot tenir efectes al cervell. El nostre objectiu és augmentar l'interès científic per la salut de la dona i conscienciar sobre la prescripció precoç de AOC i el desenvolupament cerebral, un tema molt desconegut", conclou Brouillard.