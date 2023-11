All negre. Foto: Europa Press

Investigadors de l'Institut Andalús de Recerca i Formació Agrària, Pesquera, Alimentària i de la Producció Ecològica (Ifapa), del centre d'Albereda del Bisbe a Còrdova, han publicat a dues revistes científiques d'alt impacte (Antioxidants i Food & Function) els resultats de estudis que demostren que la ingesta d'all negre i ceba negra té potencials propietats beneficioses davant de la diabetis, el colesterol i per disminuir l'estrès oxidatiu.

En concret i segons ha informat la Junta d'Andalusia en una nota, s'han realitzat importants avenços com la identificació dels principals compostos bioactius d'aquests aliments, i l'impacte que hi té el procés d'elaboració i de digestió.

El treball científic, dut a terme pels investigadors José Manuel Moreno, María Gema Pereira i Alicia Moreno, de l'Àrea d'Agroindústria i Qualitat Alimentària a l'esmentat centre Ifapa Alameda del Bisbe de Còrdova, en col·laboració amb la Universitat de Lleida, ha confirmat el potencial saludable del consum d'all negre i ceba negra, mitjançant estudis de caracterització, bioaccessibilitat i metabolisme.

Així, s'han determinat biomarcadors potencials del consum d'aquests aliments i s'han proposat noves rutes metabòliques per als compostos organosulfurats. Concretament, l'aliina és capaç de disminuir l'estrès oxidatiu causant del dany cel·lular al fetge, mentre que la metiina s'ha relacionat amb propietats beneficioses davant de la diabetis, colesterol i fins i tot potencial activitat antimicrobiana i anticancerígena.

Per obtenir aquests resultats, els voluntaris de l'estudi van consumir all negre o ceba negra i es va recollir l'orina durant les 24 hores següents, cosa que ha permès determinar els compostos excretats per l'organisme i les seves possibles transformacions durant els processos de digestió. Aquestes troballes suposen la base per a estudis futurs sobre el paper que poden exercir aquests productes a la salut humana.