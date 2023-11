Una persona amb ELA caminant ajudada de crosses. Foto: Europa Press

Investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) han dissenyat en un estudi una potencial estratègia terapèutica per abordar l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA): un parany molecular que evita que un dels compostos peptídics causants de l'ELA genètica més comú, el dipèptid polyGR , provoqui els seus efectes tòxics a l'organisme.

La revista Science Advances ha publicat els resultats del treball que mostren que aquesta estratègia redueix la mort de les neurones dels pacients i, en un model animal (mosques del vinagre), de la malaltia, ha informat la universitat.

Una de les causes genètiques més freqüents de l'ELA és la mutació al gen C9orf72, que es troba en un 3% dels pacients afectats per l'ELA familiar i el 5% dels afectats per l'ELA esporàdica a Espanya.

En aquests pacients es generen uns dipèptids amb gran quantitat de càrregues positives que generen efectes altament tòxics a les neurones motores.

La toxicitat d'aquests compostos es deu en part als que s'uneixen a l'ARN ribosomal (ARNr), una molècula que participa en el procés de traducció de la informació genètica i la síntesi de proteïnes a la cèl·lula.

Els investigadors han dissenyat una estratègia per enganyar els dipèptids i reduir-ne la toxicitat: han creat un parany, una molècula que imita la seqüència específica de l'ARNr amb què s'uneixen aquests compostos durant el procés patològic, amb l'objectiu d'evitar així els efectes neurotòxics d'aquesta unió.

"Encara que encara hi ha molta investigació per validar i comprendre completament el funcionament d'aquesta estratègia", els investigadors asseguren que aquests resultats són prometedors i reforcen la idea que l'ús de trampes d'ARN és útil.