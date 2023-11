La Terra vista des de l'espai - PEXELS

L'espai és ple de milions de trossos de roca voladors que se sap que destrueixen espècies senceres. L'última vegada que un meteorit va xocar contra la Terra va ser el 2013, i les possibilitats que torni a passar no són tan escasses com es podria pensar. Segons la NASA, actualment hi ha diversos asteroides que podrien representar un perill.



L'organització manté un sistema de seguiment d'asteroides per prevenir i mitigar desastres de l'escala del meteor Chicxulub , que va causar la mort de dinosaures no aviàries i al voltant de tres quartes parts de les espècies de la Terra fa uns 66 milions d'anys.

El sistema de monitorització d'impactes Sentry, dirigit pel Centre d'Estudis d'Objectes Propers a la Terra (CNEOS) de la NASA, vigila els asteroides potencialment perillosos que podrien impactar la Terra al futur. Aquí hi ha els cinc asteroides que suposen el major risc per al nostre planeta. Tot i això, hi pot haver altres amagats darrere del sol que encara no coneixem.

1979 XB

Com molts dels asteroides de la llista, aquest no té el nom més memorable. Però una vaga del XB-1979 certament deixaria durador, és clar, si se sobreviu. La formació rocosa voladora té un pes calculat en 390 milions de tones i fa gairebé mitja milla d'amplada. Els científics ho van detectar per primera vegada el desembre del 1979 i està previst que arribi al nostre planeta el 14 de desembre del 2113, amb una probabilitat d'1 entre 1,8 milions de copejar-nos directament. Una col·lisió d'aquest tipus podria alliberar la mateixa energia que una bomba de TNT de 30.000 milions de tones, cosa que podria acabar amb països sencers.

2007 FT3

Aquest enorme asteroide pesa 54 milions de tones i podria causar danys regionals massius, encara que no suficients per acabar amb nosaltres del tot. Actualment es defineix com un "asteroide perdut", ja que no ha estat detectat des del 2007. Si bé un possible impacte només es produiria d'aquí a set anys el 2030, la NASA prediu que seria una probabilitat d'1 entre 10 milions. En realitat, s'espera que s'acosti novament el proper any, el 5 d'octubre, però això seria amb una probabilitat encara menor d'assolir-nos, entre 11,5 milions.

2023 TL4

Aquesta bèstia de 47 milions de tones va ser descoberta aquest any, però immediatament va ser identificada com una de les amenaces més potencialment perilloses de l'univers observable. Les observacions del 2023 TL4 el mes passat van permetre als experts de la NASA calcular que té una probabilitat d'1 entre 181.000 de colpejar-nos i, si fos així, seria el 10 d'octubre del 2110.

29075 (any 1950 dC)

Aventurant-se fins al segon asteroide més aterridor de la nostra perifèria, amb el concís títol 29075 (1950 DA), va estar perdut durant 50 anys després del seu descobriment el 1950. Si ens impacta, alliberaria prou energia per causar una devastació global i fins i tot acabar amb la humanitat.

Es creu que és un asteroide format per una pila de runes soltes i té una probabilitat d'1 entre 34.500 de xocar contra la Terra. Però això no serà fins al 16 de març de 2880, així que no esperis gaire.

Bennu

No us deixeu enganyar pel seu adorat nom: aquest asteroide de gairebé mig quilòmetre d'ample pesa la barbaritat de 74 milions de tones. Va ser descobert per primera vegada el setembre de 1999 i es creu que representa el risc més gran per a la humanitat.

Afortunadament, no haurem de preocupar-nos per això a la nostra vida. Bennu farà la seva aproximació més propera el 2182. Es creu que l'asteroide és la branca d'un asteroide més gran que es va trencar fa fins a 2000000000 d'anys, i ara els científics de la NASA estan aprenent tot el que poden sobre l'objecte.