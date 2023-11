Foto: Freepik

L' educació se sol produir en els primers anys de vida, però les seves repercussions en la salut cardiovascular poden durar dècades i tenir repercussions molt de temps després, segons un estudi realitzat per investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Pittsburgh i de la Facultat de Medicina Feinberg de la Universitat Northwestern, als Estats Units, i publicat a la revista 'JAMA Cardiology'.

Per quantificar fins a quin punt l'educació influeix en el risc de patir malalties cardiovasculars al llarg de la vida, com ara un infart de miocardi o un ictus, un equip dirigit pel doctor Jared W. Magnani, cardiòleg de l'UPMC i professor associat de medicina a Pitt, va examinar sis conjunts de dades de més de 40.000 homes i dones que s'identificaven com a blancs o negres. Les dades van abastar tres dècades, del 1985 al 2015. L'estudi va tenir en compte els riscos concurrents, és a dir, la mort per causes no cardiovasculars.

L'anàlisi de l'equip va mostrar que, de mitjana, les malalties cardiovasculars apareixen més tard a la vida de les persones amb nivells educatius progressivament més alts. Els participants a l'estudi amb menys estudis secundaris tenien entre 1,4 i 1,7 vegades més probabilitats de patir un episodi cardiovascular que els graduats universitaris.

Lestudi va analitzar els possibles mecanismes daquests resultats. El nivell educatiu és un conegut determinant social de la salut, ja que sol estar estretament relacionat amb les oportunitats professionals i, alhora, amb l'accés a tractaments generals i especialitzats, els avantatges materials i l'exposició ambiental i psicològica. L'educació també influeix en els coneixements sobre salut i els comportaments sanitaris que poden reduir el risc cardiovascular.

L'equip també va comparar l'edat mitjana a què es van produir els episodis cardiovasculars amb el nombre d'anys que les persones van viure després i va descobrir que l'educació no només protegeix dels episodis cardiovasculars, sinó també de quan es produeixen. "L'educació s'associa a una durada més gran de la salut, protegint les persones dels accidents cardiovasculars fins a una edat més avançada", afirma Magnani.

L'estudi va demostrar que l'associació entre l'educació i el risc d'esdeveniments cardiovasculars diferia segons la raça. Un nivell educatiu més alt protegia més la salut cardiovascular dels individus blancs de l'estudi que la dels negres. De fet, els participants negres amb estudis superiors seguien presentant un risc elevat en comparació dels homòlegs blancs.

Les raons d'aquesta disparitat són "a la vegada simples i complexes --reconeix Magnani, assenyalant el racisme sistèmic i estructural que produeix segregació a l'habitatge, a les oportunitats i als recursos tangibles i socials als Estats Units--. La conclusió és que l'educació és necessària, però no suficient, per atenuar el risc davant dels profunds obstacles generacionals secundaris al racisme estructural”.

Magnani subratlla que el nivell educatiu mereix més atenció al disseny dels estudis d'assajos clínics. "Els determinants socials de la salut no són modificadors dels resultats experimentats pels nostres pacients: són impulsors dels resultats". I tot i això, l'educació i altres determinants socials de la salut solen estar absents de la investigació", adverteix.