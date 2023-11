La pèrdua d'olfacte és un dels símptomes del Covid persistent. Foto: Europa Press

Investigadors de la Jefferson Health a Philadelphia (Estats Units) han descobert que utilitzant una agulla espinal a la base del coll per a la seva injecció al gangli estrellat es pot restaurar el sentit de l'olfacte en pacients que han patit Covid-19 perllongat i que encara no han recuperat aquest sentit.

Per a l'estudi, que es presentarà la setmana que ve a la reunió anual de la Societat Radiològica Nord-americana, 54 pacients van ser remesos per un otorinolaringòleg després d'almenys sis mesos de paròsmia post-Covid resistent a les teràpies farmacèutiques i tòpiques. Al seguiment una setmana després, el 59% dels pacients van informar una millora dels símptomes.

La paròsmia, una afecció en què el sentit de l'olfacte ja no funciona correctament, és un símptoma conegut del Covid-19 ja que fins al 60% dels pacients amb Covid-19 s'han vist afectats, segons els investigadors. Si bé la majoria dels pacients recuperen el sentit de l'olfacte amb el temps, alguns pacients amb Covid prolongat continuen tenint aquests símptomes durant mesos, o fins i tot anys, després de la infecció, cosa que afecta negativament la gana del menjar i la qualitat. de vida en general.

"La paròsmia post-Covid és comuna i cada vegada més reconeguda", afirma l'autor principal de l'estudi i professor de radiologia musculoesquelètica a Jefferson Health a Filadèlfia, Adam C. Zoga. "Els pacients poden desenvolupar disgust pels aliments i begudes que abans gaudien", afegeix.

El sentit de l'olfacte distorsionat també pot afectar la percepció de l'olfacte, i alguns pacients poden patir fantòsmia, una condició que fa que les persones detectin olors (dolentes o agradables) que no es troben al seu entorn.

Per avaluar un possible tractament per a pacients amb paròsmia post-COVID a llarg termini, els investigadors van analitzar els beneficis potencials del bloqueig del gangli estrellat utilitzant un procediment mínimament invasiu guiat per imatges.

Els ganglis estrellats, que formen part del sistema nerviós autònom, que regula processos involuntaris com la freqüència cardíaca, la pressió arterial, la respiració i la digestió, són nervis a cada costat del coll. Envien certs senyals al capdavant, el coll, els braços i una part de la part superior del pit.

L'equip de recerca va utilitzar un bloqueig del gangli estrellat, que inclou la injecció de l'anestèsic directament al gangli estrellat d'un costat del coll per estimular el sistema nerviós autònom regional. El procediment mínimament invasiu dura menys de 10 minuts i no cal sedació ni analgèsia intravenosa.

El bloqueig del gangli estrellat s'ha utilitzat amb diversos graus d'èxit per tractar una sèrie d'afeccions, incloses les cefalees en raïms, el dolor del membre fantasma, les síndromes de Raynaud i Meniere, l'angina i l'arítmia cardíaca.

"El pacient inicial va tenir un resultat tremendament positiu, gairebé immediatament, amb una millora contínua fins al punt de resolució dels símptomes a les quatre setmanes", afirma el doctor Zoga. "Ens hem sorprès amb alguns resultats, inclosa una resolució propera al cent per cent de la fantòsmia en alguns pacients, durant tot l'assaig", assenyala.

Es va obtenir seguiment de 37 pacients (65%), i 22 (59%) dels 37 van informar una millora dels símptomes una setmana després de la injecció. D'aquests 22, 18 (82%) van informar una millora progressiva significativa al mes després del procediment. Al cap de tres mesos, hi va haver una millora mitjana del 49% en els símptomes (rang del 10% al 100%) entre els 22 pacients.

26 pacients van tornar per rebre una segona injecció a l'altra banda (contralateral) del coll després d'almenys un interval de sis setmanes. Tot i que la segona injecció no va ser eficaç en els pacients que no van respondre a la primera injecció, el 86% dels pacients que van mostrar alguna millora després de la primera injecció van informar d'una millora addicional després de la injecció contralateral. No es van informar complicacions ni esdeveniments adversos.