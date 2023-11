La reproducció dun raig còsmic. Foto: Universitat de Kyoto

Astrofísics han detectat un raig còsmic ultraenergètic amb un nivell d' intensitat comparable al del raig còsmic més energètic mai observat, captat el 1991.

No s'ha identificat cap objecte astronòmic prometedor en la direcció de què procedeix aquest raig còsmic, que rebrà el nom de la deessa japonesa del Sol, Amaterasul que implica la possible existència de fenòmens astronòmics desconeguts i orígens físics nous més enllà del Model Estàndard, assenyalen els investigadors de les universitats d'Utah i Osaka en un article publicat a Science sobre aquest descobriment.

Els raigs còsmics són partícules carregades energètiques procedents de fonts galàctiques i extragalàctiques, però els raigs còsmics amb una energia extremadament alta són excepcionalment rars. Poden assolir més de 10 elevat a 18 electronvolts o un exaelectronvolts (EeV), la qual cosa suposa aproximadament un milió de vegades més que l'assolit pels acceleradors més potents mai fabricats per l'ésser humà.

Perseguint aquests raigs des de l'espai, el professor associat Toshihiro Fujii, de la Facultat de Ciències i de l'Institut Nambu Yoichiro de Física Teòrica i Experimental de la Universitat Metropolitana d'Osaka, i un equip internacional de científics duen a terme des del 2008 l'experiment Telescope Array . Aquest detector especialitzat en raigs còsmics consta de 507 estacions de superfície de centelleig, que cobreixen una extensa àrea de detecció de 700 quilòmetres quadrats a Utah (Estats Units).

"Quan vaig descobrir per primera vegada aquest raig còsmic d'energia ultraelevada, vaig pensar que havia de tractar-se d'un error, ja que mostrava un nivell d'energia sense precedents a les últimes tres dècades", explica Fujii. Aquest nivell d'energia és comparable al del raig còsmic més energètic mai observat, anomenat la partícula Oh-My-God , que tenia una energia estimada de 320 EeV quan es va detectar en 1991. Dentre els molts candidats per donar nom a la partícula, el professor Fujii i els seus col·legues es van decidir per Amaterasu, en honor a la deessa del sol que, segons les creences sintoistes, va contribuir decisivament a la creació de Japó.

Segons els investigadors, la partícula Amaterasu és potser tan misteriosa com la deessa japonesa. No se sap d'on procedeix ni què era exactament, però tenen l'esperança que aplani el camí per aclarir els orígens dels raigs còsmics.

"No s'ha identificat cap objecte astronòmic prometedor que coincideixi amb la direcció des de la qual va arribar el raig còsmic, cosa que suggereix possibilitats de fenòmens astronòmics desconeguts i orígens físics nous més enllà del Model Estàndard", reflexiona el professor Fujii.

"En el futur, ens comprometem a seguir operant l'experiment Telescope Array, mentre ens embarquem, a través del nostre actual experiment millorat amb sensibilitats quàdruples, anomenat TAx4, i d'observatoris de propera generació, en una investigació més detallada de la font d'aquesta partícula extremadament energètica", conclou.