Els rius del Pirineu tindran cabals més baixos i la seva aportació anual es podria arribar a reduir fins a un 15% el 2040 i un 20% a finals de segle, segons una de les principals conclusions del projecte internacional Piragua liderat pel CSIC.

Pirineus - UNSPLASH

Es tracta d'un estudi que constata la reducció progressiva dels recursos hídrics dels Pirineus al llarg de les darreres dècades i en què han participat organismes de França, Espanya i Andorra sota el programa Interreg POCTEFA 2014-2020.

Aquests resultats s'han presentat en monografies: el primer volum analitza l'estat present i futur dels recursos hídrics dels Pirineus, mentre que el segon proposa mesures d'adaptació al canvi climàtic ia la transformació de les demandes hídriques en la gestió d'aquests recursos .

L'anàlisi de les dades de cabals de rius en règim natural revela que les darreres dècades s'ha produït un descens generalitzat de tots els indicadors de recursos hídrics.

Aquests canvis es deuen tant a l'augment de les temperatures com a canvis recents en els usos del sòl, principalment a l'augment de la coberta vegetal a causa de l'abandonament d'activitats agropecuàries a les muntanyes.

D'altra banda, models de simulació de projeccions climàtiques futures mostren que, en les properes dècades, els rius del vessant francès són els que experimentaran un descens més acusat dels cabals , encara que també es preveuen reduccions al vessant sud, sobretot a la part central i oriental.

AUGMENT DE LA TEMPERATURA



Per als investigadors, una de les causes principals de la reducció dels cabals és l'increment mitjà de la temperatura anual al territori pirinenc, que ha estat de 0,8 graus centígrads durant el període 1981-2010. Aquest augment ha estat més accentuat a la regió central dels Pirineus --conques del Gállego, Cinca i Ésera-- ia la més oriental, així com al vessant nord, i, per estacions, l'increment ha estat més acusat a la primavera i estiu.

Segons el líder del projecte PIRAGUA, i investigador de l'Estació Experimental d'Aula Dei (EEAD-CSIC) i membre de la PTI Clima, Santiago Beguería, “els resultats dels models mostren de manera molt consistent que en el futur els Pirineus seran més càlids i secs, amb un increment general de l'aridesa tant a l'espai com en el temps, excepte a les zones més elevades".

En termes generals, afegeix, "es produirà un descens gradual de l'aportació anual dels rius pirinencs, que s'accentuarà a mesura que avanci el segle i que és més acusada a l'escenari d'emissions més pessimista".

En el cas de l'anàlisi de la precipitació no s'aprecia un senyal de canvi tan robust com el de les temperatures, ja que no s'aprecien tendències significatives consistents a tota la serralada.

MESURES D'ADAPTACIÓ



Beguería recorda que els Pirineus "tenen una importància excepcional quant a la generació de recursos hídrics que excedeix de molt l'àmbit de la pròpia serralada, ja que alimenten les necessitats d'aigua per a l'agricultura, la indústria i l'abastament d'una àmplia regió que s'estén als seus peus-montes". A més, apunta l'investigador del CSIC, “l'aigua té una importància ecològica i paisatgística fonamental”.

Per això, a la vista dels resultats de l'anàlisi dels registres i de les simulacions futures, aquests resultats posen en relleu la importància i la necessitat d'abordar l'adaptació al canvi climàtic a l'àmbit de la gestió dels recursos hídrics dels Pirineus , tant a escala local com de conca i de serralada.

Per aquest motiu, el segon dels volums que es presenten se centra a identificar i proposar accions d'adaptació al canvi climàtic amb relació al recurs 'aigua' al territori dels Pirineus ia la seva àrea d'influència en col·laboració estreta amb els actors locals , amb què es van dur a terme set casos d'estudi, a raó d'un per regió.

Entre les mesures transversals destaquen les solucions basades en la natura, orientades a mantenir i reforçar els serveis ecosistèmics --aquells que proporcionen un ecosistema a la societat--, que representen una alternativa sostenible, i de vegades menys costosa, que les inversions tecnològiques o la construcció i el manteniment d'infraestructures.

Per exemple, els investigadors proposen establir espais de prioritat hidrològica en aquelles parts del territori que tenen un paper molt destacat en la provisió de serveis de regulació hidrològica, i la prioritat de gestió dels quals ha de ser garantir la disponibilitat, en espai i temps, dels recursos hídrics, segons criteris de quantitat i qualitat.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA



Com a mesura dadaptació fonamental, es planteja promoure la participació ciutadana i considerar tots els actors implicats, ja que els habitants locals i els usuaris dels recursos hídrics són els principals afectats i els que millor coneixen les característiques del territori i les seves necessitats.

"Desenvolupar un diàleg entre ciència i societat és indispensable per impulsar una acció eficaç i compartida per a l'adaptació al canvi climàtic als Pirineus", conclou Beguería.

En el cas d'Aragó, s'ha analitzat en profunditat el sistema de Regs de l'Alt Aragó a la província d'Osca, un sistema que gaudeix actualment d'un nivell de sostenibilitat adequat que, tanmateix, es pot veure amenaçat en el futur de complir-se les projeccions de canvi climàtic analitzades.