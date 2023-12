Gràcies a l'ús de tecnologia avançada de sensors espacials, aquesta troballa fa llum sobre l'antiga incògnita de com la civilització egípcia transportava els enormes blocs de pedra per construir les seves majestuoses piràmides. Catpress

En un sorprenent avenç arqueològic, experts espacials han revelat l'existència d'un extens canal que connecta les piràmides al costat oest de la Vall del Nil, resolent així un dels enigmes més antics relacionats amb la construcció d'aquestes estructures majestuoses. Aquest descobriment, basat en tecnologia satelital i ones de radar, proporciona respostes a la interrogant de com l'antiga civilització egípcia va aconseguir transportar les tones massives de material per a l'edificació de les piràmides.

El canal, batejat com a Rama Ahramat, abasta aproximadament 100 quilòmetres i segueix la cadena de piràmides des de Faiyum al sud fins a Giza al nord, alineant-se de manera evident amb aquestes construccions monumentals. La Dra. Eman Ghoneim, líder de l'equip de recerca, va revelar la ubicació precisa d'aquesta antiga via fluvial, actualment oculta sota la sorra del desert i el terra cultivat de la vall, gràcies a la tecnologia de radar en satèl·lits.

Aquesta troballa no sols aclareix l'enigma del transport de materials per a les piràmides, sinó que també ofereix una nova perspectiva sobre l'organització i la logística de la civilització egípcia antiga. La Dra. Ghoneim va emfatitzar que la presència de piràmides a l'àrea específica suggereix l'existència de cossos d'aigua en el passat que van facilitar el transport de roques i treballadors a aquests llocs.

La tecnologia de radar utilitzada ha permès desentranyar secrets sota la superfície terrestre, revelant no només la Branca Ahramat sinó també nombrosos afluents enterrats que alimentaven aquest antic canal de transport. La descoberta, presentada al XIII Congrés Internacional d'Egiptologia, planteja noves possibilitats per a l'arqueologia futura en seguir aquestes antigues rutes del Nil, cosa que podria conduir a la troballa de ciutats i temples perduts de l'Antic Egipte.

A més del seu impacte arqueològic, la revelació de la Branca Ahramat també té implicacions científiques més àmplies, relacionades amb el canvi climàtic. Se suma a l'evidència existent sobre el Període Humit Africà, ocorregut entre 14.800 i 5.500 anys enrere, que va influir en els nivells d'aigua del Nil. Aquest fenomen climàtic va permetre que la Branca Khufu, una altra branca perduda, romangués navegable fins a la construcció de la Gran Piràmide de Giza fa uns 4.500 anys.

El descobriment no sols revela un context geogràfic crucial per entendre la història i l'enginyeria de l'antic Egipte, sinó que també destaca la importància de la tecnologia de radar en satèl·lits per desenterrar els secrets de civilitzacions antigues enterrades sota la terra i l'aigua. Amb el potencial de transformar la nostra comprensió d'aquestes civilitzacions, aquesta eina es consolida com una peça clau en el trencaclosques arqueològic global.