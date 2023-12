El centre de la Via Làctia / @EP

El Cosmos és massa vast perquè no tingui indicis de vida biològica o intel·ligent. Sempre s'ha pensat que hi ha altres civilitzacions intel·ligents, però fins ara no hi ha hagut ni una sola prova fefaent que recolzi aquesta hipòtesi.

La realitat és que encara queda per poder creuar-nos amb alguna civilització extraterrestre. Segons un estudi recent publicat a la revista The Astrophysical Journal , s'estima que haurem d'esperar al voltant de 400.000 anys abans de tenir el nostre primer contacte amb éssers d'altres planetes.

Wenjie Song i He Gao, investigadors de la Universitat Normal de Pequín, van fer un càlcul inicial amb l'objectiu d'estimar el nombre de civilitzacions intel·ligents extraterrestres que podrien haver intentat establir comunicació amb nosaltres. En aquest procés, van definir dos paràmetres clau : la probabilitat que sorgeixi vida en un planeta específic i la fase evolutiva de l'estrella allotjadora del planeta.

Els dos científics van idear nou escenaris amb diferents nivells de probabilitat amb relació a l'existència de civilitzacions intel·ligents extraterrestres (CETI).

En el context de la Via Làctia , van estimar que hi podria haver al voltant d'unes 110 civilitzacions (una xifra relativament baixa considerant la vasta quantitat de planetes i sistemes planetaris). Tot i això, perquè poguessin emetre un senyal mínim, havien de subsistir durant aproximadament 400.000 anys, no només per comunicar-se amb nosaltres, sinó per fer-ho en general a l'espai.

Els investigadors suggereixen que, a l'escenari més optimista, si existissin 43.000 CETI en lloc dels 110 considerats com a escenari més realista, encara requeririen almenys uns 2.000 anys per enviar la seva primera salutació còsmica.



"La raó per la qual no hem rebut cap senyal encara pot ser que la nostra vida com a civilització que es pot comunicar amb les altres no és prou longeva", van explicar Song i Gao. "No obstant, s'ha proposat que és molt probable que la vida de les civilitzacions sigui autolimitada, cosa que es coneix com a argument del Judici Final, ja que moltes pertorbacions potencials per a la civilització, com els problemes d'hiperpoblació, apocalipsi nuclear, canvis climàtics sobtats, xoc d'asteroides... poden passar, els humans no podríem rebre cap senyal de comunicació d'altres CETI abans que s'extingeixin”.