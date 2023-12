Foto: Shutterstock

La majoria de les persones amb esquizofrènia presenten un gran deteriorament de la memòria, inclosa la memòria prospectiva, que és la capacitat de recordar per fer activitats futures. Els resultats d'un assaig clínic aleatoritzat publicat a la revista Neuropsychopharmacology Reports indiquen que l'estimulació magnètica transcranial repetitiva, un mètode no invasiu que utilitza camps magnètics alterns per induir un corrent elèctric al teixit cerebral subjacent, pot ajudar a millorar certs aspectes de la memòria prospectiva en individus amb esquizofrènia.

A l'assaig van participar 50 pacients amb esquizofrènia i 18 controls sans. Dels 50 pacients, 26 van rebre EMTr activa i 24 EMTr simulada. Els controls sans no van rebre cap tractament.

Els investigadors van avaluar tant la memòria prospectiva basada en esdeveniments -recordar realitzar una acció quan ocorre un esdeveniment extern, com recordar donar un missatge a un amic la propera vegada que se'l vegi- com la memòria prospectiva basada en el temps- recordar realitzar una acció en un moment determinat, com recordar assistir a una reunió programada en el futur-.

Tant les puntuacions de la memòria prospectiva basada en esdeveniments com les de la memòria prospectiva basada en el temps a l'inici de l'assaig eren significativament més baixes als pacients amb esquizofrènia que als controls. Després dels tractaments amb EMTr, les puntuacions de la memòria prospectiva basada en esdeveniments dels pacients van millorar significativament i van ser semblants a les dels controls, mentre que les puntuacions de la memòria prospectiva basada en el temps dels pacients no van millorar.

"Les troballes d'aquest estudi poden proporcionar una opció terapèutica per a la memòria prospectiva en pacients amb esquizofrènia", ressalta el coautor Su-Xia Li, de la Universitat de Pequín (Xina).