La ciència ha intentat respondre aquesta qüestió. Foto: Europa Press

Potser és una pregunta una mica naïf, però és inevitable que, en algun moment, ens qüestionem si som feliços. I és que encara que la felicitat és un concepte líquid , perquè per a una persona pot significar una cosa i per a una altra una cosa completament diferent, investigadors de la Universitat de Harvard han volgut respondre a quina és l'edat en què som més feliços?.

Les conclusions del treball dels experts d'aquest prestigiós centre nord-americà s'han publicat a L'estudi de desenvolupament dels adults, i segons apunten, els més joves han d'esperar, ja que la felicitat és a partir dels 60 anys.

COMPRESSIÓ DE LA VIDA

El treball ressalta que en arribar als 60 anys s'experimenta un reconeixement dels límits de la vida i una comprensió més profunda de la realitat de la mort, que encara que amb l'augment de l'esperança de vida és encara llunyà, s'acosta.

En aquest sentit, és comú que als 60 anys es produeixi un alliberament d'obligacions no desitjades, es prescindeixi d'amistats tòxiques i s'eviti participar en reunions que no generin alegria, cosa que contribueix a experimentar una sensació de felicitat renovada.

Segons un estudi de Harvard, les persones en aquesta etapa de la vida solen témer la solitud, cosa que hi impulsa una actitud positiva . Com a resultat, tendeixen a forjar connexions afectives que no només contraresten la por a la soledat, sinó que també milloren tant la salut mental com la física.

De la mateixa manera, les conclusions apunten que són més felices aquelles persones que no han buscat objectius professionals ambiciosos, però tenen forts vincles socials: una bona família i amics de confiança.

A més de vincles familiars i socials sòlids, una vida sana, dins dels paràmetres alimentaris que recomana la dieta mediterrània, on el tabac i el consum de begudes alcohòliques estigui limitat i l'exercici físic sigui constant és una altra de les condicions imprescindibles per a la felicitat.

I EL MOMENT MÉS INFELIÇ?

L'estudi també aborda el moment de contrast amb el punt àlgid de la felicitat; segons les dades, al voltant dels 47 o 48 anys, les persones poden experimentar una fase d'infelicitat .

Segons les troballes de la investigació, en aquest període, la perspectiva de la vida està influenciada per preocupacions i responsabilitats, així com per l'avaluació dels èxits aconseguits fins ara, especialment en àrees com el treball, la salut i les finances.