Piràmides d'Egipte envoltades d'aigua - Imatge generada amb IA

Nova pista per entendre com es van construir les piràmides d?Egipte. El doctor Eman Ghoneim, una de les geomorfòlogues més prestigioses d'Egipte, ha utilitzat dades de radar satel·litàries de l'espai per estudiar la vall del Nil, aconseguint trobar un "món invisible d'informació sota la superfície".

Amb el seu descobriment històric en un antic braç del riu Nil, podria haver resolt definitivament el misteri sobre com es van construir les piràmides d'Egipte fa segles.

El canal ara sec, que un cop va travessar Giza, podria haver estat utilitzat per transportar els materials necessaris per construir les piràmides.

La proximitat a la via fluvial també podria suggerir per què hi ha tantes piràmides en aquesta zona propera al Caire. Pel que sembla, la gran quantitat d'aigua que travessava aquesta zona hauria estat capaç de suportar els immensos blocs necessaris per alçar les estructures colossals.

"La longitud probablement era molt, molt llarga, però també l'amplada d'aquesta afluent en algunes àrees era enorme. Estem parlant de mig quilòmetre o més en termes d'amplada, que és equivalent a l'amplada actual del curs del Nil. Així que no era un branc petit, sinó un branc important", explica la doctora Ghoneim en declaracions a IFLScience.

La desapareguda via fluvial va rebre el nom de Rama Ahramat i anava des de Giza fins a Faiyum. A més a més, passava per 38 llocs on s'han construït piràmides.

La doctora admet que sense confirmació de si el riu va estar actiu durant els Regnes Antic i Mitjà, fa uns 4.700 anys, no es pot determinar completament si es va fer servir aigua per ajudar a construir les piràmides.

Les piràmides podrien haver estat ports

Tot i això, emfatitza que hi ha diversos indicis que confirmen la seva teoria, com que les piràmides estaven "ubicades exactament a la riba de la sucursal que trobem", cosa que podria significar que eren "temples de la vall" que actuaven com antics ports.

La investigació podria no només descobrir els secrets de les piràmides, també podria ajudar a localitzar poblacions de l'antic Egipte que es van perdre durant molt de temps quan les ciutats van desaparèixer quan el Nil va migrar naturalment.

"A mesura que els afluents del Nil van desaparèixer, les ciutats i els pobles de l'Antic Egipte també es van omplir de sediments i van desaparèixer, i no tenim idea d'on trobar-los", afegeix Ghoneim.