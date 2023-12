Imatge creada amb Bing

Tot i que no és possible demostrar-ho de manera generalitzada, l'evidència suggereix que l' antic Egipte efectivament va facilitar la propagació d'algunes malalties infeccioses a la Mediterrània.

Molts informes de l'antiguitat sobre brots de pesta esmenten Egipte com la font de pestilències que van arribar a la Mediterrània. Investigadors de la Universitat de Basilea estan duent a terme una anàlisi crítica de l'evidència escrita i documental antiga combinada amb troballes arqueogenètiques per afegir una mica de context a la visió tradicional.

Ulls vermells i inflamats, mal alè, febre, convulsions violentes, furóncols i butllofes a tot el cos: aquests i altres símptomes són esmentats per l'historiador Tucídides en relació amb la "Plaga d'Atenes" , que va durar del 430 al 426 aC Sospitava que l'epidèmia es va originar a Aithiopia.

"Aquesta zona no s'ha de confondre amb el país que avui coneixem com a Etiòpia, sinó que era un terme més general utilitzat en aquella època per referir-se a la regió al sud d'Egipte", explica en un comunicat la professora Sabine Huebner, professora d'Història Antiga de la Universitat de Basilea.

Els relats contemporanis suggereixen que epidèmies posteriors a la Mediterrània també van començar a Egipte i Aithiopia, com la pesta antonina, la plaga de Ciprià i la pesta justiniana, que van assolar el món antic entre els segles II i VI.

Com a part d'un projecte recolzat per la Fundació Nacional Suïssa per a la Ciència, Huebner i el seu equip van buscar a totes les fonts disponibles de l'antiguitat (en particular papirs) informació sobre les epidèmies associades amb Egipte. Recentment van publicar les seves troballes al Journal of Interdisciplinary History.

En el cas de la pesta de Justinià (541-544 dC), van trobar diverses referències que l'epidèmia va arribar per primera vegada al món mediterrani a Egipte abans d'estendre's al mar. Però les coses es van veure força diferents amb la pesta antonina (165 a almenys 180 dC) i la pesta xipriota (251 a 270 dC). "No hi ha proves clares que aquestes dues epidèmies s'hagin propagat des de l'Àfrica", afirma Sabine Huebner.

Com explica Sabine Huebner: "Hi ha informes creïbles d´escriptors mèdics de l´època romana que descriuen brots de malalties que molt probablement van ser pesta bubònica a la Líbia, Egipte i Síria de l´antiga Roma". Van estar en joc diversos factors que van ser beneficiosos tant per a l'aparició com per a la propagació de patògens.

Un dels principals factors de la ràpida ia gran escala de la propagació de malalties va ser el comerç. Durant segles, Egipte va ser el "graner de Roma", cultivant i exportant cereals en abundància. Les mercaderies procedents de l'Àfrica central i del sud d'Àsia arribaven a la mar Mediterrània a través del Nil i el mar Roig. Després van ser carregats en vaixells als ports egipcis d'Alexandria i Pelusium. Això va reunir persones de diferents regions.

Els patògens també van tendir a desenvolupar-se al llarg del Nil en lloc de en el clima càlid i sec del desert, on hi havia menys hostes de virus i bacteris.

"Els canvis climàtics també van ser beneficiosos per a l'aparició i la propagació d'epidèmies", explica el coautor i estudiant postdoctoral Brandon McDonald. L'estudi mostra que unes inundacions més lleus del Nil, o fins i tot cap inundació, poden haver provocat males collites i escassetat d'aliments, cosa que probablement va donar lloc a poblacions desnodrides. Això pot haver proporcionat condicions favorables per al brot de malalties.

“Els canvis climàtics en si mateixos tenen un efecte important sobre els portadors de malalties com les puces i els mosquits ”, diu McDonald. Per tant, hi pot haver una connexió entre el canvi climàtic i l'esclat d'epidèmies antigues, però les interaccions específiques s'han d'estudiar amb més detall.

Actualment s'estan duent a terme estudis arqueogenètics addicionals com a part del projecte abans esmentat. Proporcionen nova informació sobre patògens del món antic i les societats afectades per ells. Els estudis també poden contribuir a comprendre l'evolució dels patògens i l'epidemiologia al llarg del temps i l'espai.

Aleshores, per què els relats grecs i romans esmenten Egipte i Aithiopia com l'origen de les plagues si aquest no va ser el cas?

Sabine Huebner diu: "D'una banda, la idea d'Egipte com a lloc d'origen de les epidèmies és plena de tradició; les societats veïnes com els hitites, els israelites i els grecs consideraven que Egipte estava ple de malalties. Descripcions d'aquestes epidèmies a fonts hitites o egípcies oa l'Antic Testament recorden la verola o la pesta bubònica".

I, per part seva, Tucídides va contribuir a establir les bases per a la continuació d'aquesta percepció. "Els seus relats es van convertir fins a cert punt en un talps literari", diu Huebner.

"Com a historiador de la Guerra del Peloponès, Tucídides va establir nous estàndards en termes d'estil i forma de dur a terme la historiografia. Això ho va convertir en un model a seguir per a molts historiadors posteriors".

Els autors posteriors es van alinear amb la famosa descripció de Tucídides de la plaga d'Atenes a les seves descripcions d'esdeveniments de malalties que ells mateixos van experimentar, transmetent l'origen de l'epidèmia que ell va explicar tan vívidament.