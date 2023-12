Un home malalt de grip. Foto: Europa Press

Una nova investigació de la Facultat de Medicina de la Universitat de Washington i del Sistema d'Atenció Sanitària d'Afers de Veterans, als Estats Units , indica que les persones hospitalitzades per grip estacional també poden patir efectes negatius per a la salut a llarg termini , especialment a els pulmons i les vies respiratòries, segons publiquen a la revista The Lancet Infectious Diseases .

El nou estudi, que compara els virus que causen la COVID-19 i la grip , també va revelar que en els 18 mesos posteriors a la infecció, els pacients hospitalitzats per COVID-19 o per grip estacional presentaven un major risc de mort, reingrés hospitalari i problemes de salut en molts sistemes orgànics . A més, el moment de més risc va ser 30 dies o més després de la infecció inicial.

"L'estudi il·lustra l'elevada taxa de mortalitat i pèrdua de salut després de l'hospitalització per COVID-19 o la grip estacional", afirma el doctor Ziyad Al-Aly, autor principal i epidemiòleg clínic de la Universitat de Washington. "És fonamental assenyalar que els riscos per a la salut van ser més grans després dels primers 30 dies d'infecció. Moltes persones pensen que han superat el COVID-19 o la grip després de rebre l'alta hospitalària. Això pot ser cert per a algunes persones, però la nostra investigació demostra que tots dos virus poden causar malalties de llarga durada", afegeix.

L'anàlisi estadística va abastar fins a 18 mesos després de la infecció i va incloure una avaluació comparativa dels riscos de mort, ingressos hospitalaris i 94 resultats adversos per a la salut relacionats amb els principals sistemes orgànics del cos.

"Una revisió dels estudis anteriors sobre COVID-19 davant la grip es va centrar en un conjunt limitat ia curt termini dels resultats de salut --assenyala Al-Aly, que tracta els pacients al VA St. Louis Health Care System i és professor assistent de medicina a la Universitat de Washington-- El nostre nou enfocament comparava els efectes a llarg termini sobre la salut d'un ampli ventall d'afeccions... Fa cinc anys, no se m'hauria acudit examinar la possibilitat d'una grip llarga '.

"Una lliçó important que vam aprendre del SARS-CoV-2 és que una infecció que inicialment es pensava que només causava una malaltia breu també pot provocar una malaltia crònica --prossegueix--. Aquesta revelació ens va motivar a examinar els resultats a llarg termini del COVID-19 davant de la grip".