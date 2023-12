Nadó - UNSPLASH

Investigadors de l'Hospital Clínic-Idibaps de Barcelona han classificat en un estudi cada tipus de plor de nadons a través d'una anàlisi que creuen que pot ser una eina "objectiva i fiable" perquè els pares entenguin millor els fills nounats i millori la relació entre les dues parts.

Els autors han atribuït unes característiques determinades de cada plor segons l'acústica, els senyals d'electroencefalografia, la saturació regional cerebral d'oxigen, les expressions facials i els moviments corporals, entre d'altres, l'hospital informa en un comunicat aquest dimarts.

Han analitzat un total de 38 nounats sans sense anomalies congènites ni malalties destacables, seleccionats a la Maternitat del Clínic Barcelona, i han recopilat dades cada nadó mentre plorava de manera espontània.

Aquesta recopilació de dades, a més de tenir "implicacions significatives" a l'enllaç entre el nadó i els seus pares, pot millorar l'atenció mèdica d'aquests pacients en comprendre el primer intent comunicatiu dels nadons.

Els nadons ploren una mitjana d?entre una hora i mitja i tres hores al dia: l?impacte del plor en els pares pot arribar a desencadenar sensacions d?ansietat, depressió, impotència, ira i frustració, cosa que afecta de manera negativa l?enllaç afectiu amb el nadó.

TIPUS DE PLOR



Cada tipus de plor es caracteritza per diferents patrons acústics, neurofisiològics i de comportament: per exemple, el plor per gana és constant, rítmic, de curta durada, intens i sorollós, però no agut, i pot provocar una varietat d'expressions facials i moviments corporals destinats a cridar latenció del cuidador.

En canvi, el plor d'angoixa té poques pauses, és erràtic i més agut; i el plor per gasos és semblant a aquest últim, però més ronc, a causa de la tensió que s'exerceix sobre les cordes vocals.

El plor per son és de llarga durada, amb crits perllongats i monòtons que presenten una clara melodia decadent, mentre que el plor per demanda d'atenció és molt semblant, encara que s'assembla més a un plor real.