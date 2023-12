Esquelet, mort, PEXELS

Una intel·ligència artificial (IA) entrenada amb dades personals que cobreixen tota la població de Dinamarca pot predir les possibilitats que una persona mori en els propers quatre anys amb més precisió que qualsevol model existent, fins i tot les utilitzades en la indústria d'assegurances.

Els investigadors darrere de la tecnologia diuen que també podria tenir un impacte positiu en la predicció primerenca de problemes socials i de salut, però s'ha de mantenir fora de l'abast de les grans empreses.

Segons ha publicat la revista New Scientist , Sune Lehmann Jørgensen de la Universitat Tècnica de Dinamarca i els seus col·legues van utilitzar un ric conjunt de dades de Dinamarca que cobreix educació, visites a metges i hospitals, qualsevol diagnòstic resultant, ingressos i ocupació per a 6 milions de persones entre 2008 i 2020.

En els experiments, la intel·ligència artificial Life2vec es va entrenar amb totes les dades excepte els darrers quatre anys, que es van retenir per fer proves. Els investigadors van prendre dades d'un grup de persones d'entre 35 i 65 anys, la meitat de les quals van morir entre el 2016 i el 2020, i van demanar a Life2vec que predís qui viurien i qui moririen en els quatre anys següents.

Després d'obtenir els resultats, la IA va ser un 11% més precisa que qualsevol model d'IA existent o les taules de vida actuarials utilitzades per fixar el preu de les pòlisses d'assegurança de vida a la indústria financera.

Jørgensen creu que el model ha consumit prou dades per poder donar llum sobre una àmplia gamma de temes socials i de salut. Per això, també es podria fer servir per predir problemes de salut i detectar-los aviat, o pels governs per reduir la desigualtat. Però subratlla que les empreses també el podrien utilitzar de manera perjudicial per contractar empleats que no tinguin riscos de salut.

Però tecnologies com aquesta ja existeixen, afirma. "És probable que ja els estiguin utilitzant grans empreses de tecnologia que tenen tones de dades, i les estan utilitzant per fer prediccions sobre les nostres vides".