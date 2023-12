Foto: Freepik

La construcció de les piràmides de Guiza ha aconseguit el seu objectiu primordial: perdurar al llarg de l'eternitat. Aquests monumentals mausoleus són vestigis de l'època del Regne Antic d'Egipte i van ser erigits fa aproximadament 4.500 anys.

Els faraons d'Egipte concebien la idea de transformar-se en deïtats a la vida després de la mort. Per preparar-se per a aquest trànsit, van aixecar temples en honor als déus i colossals piràmides funeràries destinades a ells mateixos. Aquestes piràmides estaven plenes de tot el necessari per guiar i sostenir el governant al més enllà.

LES PIRÀMIDES DE GUISA

El faraó Keops va iniciar l'ambiciós projecte de la primera piràmide de Guiza pels volts de l'any 2550 aC. S'estima que els 2,3 milions de blocs de pedra que la componen tenen un pes que oscil·la entre 2,5 i 15 tones cadascun.

El fill de Keops, el faraó Kefrén, va emprendre la construcció de la segona piràmide de Guiza cap a l'any 2520 aC A la seva necròpolis destaca la presència de l'Esfinx, un enigmàtic monument de pedra calcària amb cos de lleó i cap de faraó. Es creu que podria haver estat concebuda com el guardià del complex funerari del faraó.

La tercera de les Piràmides de Guiza, construïda per Menkaure cap a l'any 2490 aC, es presenta notablement més petita en comparació de les dues anteriors, mesurant aproximadament 66 metres. El complex piramidal que l'acompanya és igualment impressionant i inclou dos temples separats connectats per una extensa calçada, així com tres piràmides individuals destinades a reines.

Les càmeres funeràries de Menkaure presenten característiques distintives, com una decoració de nínxols única a Guiza i un sostre voltat a la seva càmera funerària. Lamentablement, l'elaborat sarcòfag del faraó es va perdre al mar a prop de Gibraltar el 1838.

SECRETS QUE ES VAN REVELANT

Les piràmides de Guiza continuen allotjant nombrosos secrets, i encara que la comunitat científica continua realitzant nous descobriments, molts generen interrogants addicionals.

Des del 2015, el projecte ScanPyramids ha utilitzat tecnologia moderna per explorar l'interior de les piràmides sense necessitat d'ingressar-hi físicament.

Gràcies als avenços en la física de partícules d'alta energia, han aconseguit emprar raigs còsmics per revelar diversos espais buits que havien estat ocults durant 4500 anys. Entre aquests descobriments hi ha un buit que rivalitza en grandària amb la Gran Galeria de la piràmide i un passadís addicional, conegut com el "Corredor de la Cara Nord", que condueix cap a la Piràmide de Khufu.

Tot i que encara no és clar si aquests espais contenen algun objecte o estructura, la majoria dels experts sostenen que és poc probable que tinguin un significat ritual.

En canvi, s'especula que aquests espais van ser utilitzats durant el procés de construcció, formant part d'un sistema enginyosament dissenyat per distribuir el pes i la tensió en aquestes estructures icòniques que, sens dubte, han resistit la prova del temps.