Abella sobre una flor - UNSPLASH

Científics del Centre Nacional d'Investigacions Científiques (CNRS per les sigles en francès) i de la Universitat de Montpeller, a França, han descobert que les plantes amb flors que creixen en terres de cultiu prescindeixen cada vegada més dels insectes pol·linitzadors.



A mesura que els resulta més difícil reproduir-se en un entorn sense insectes pol·linitzadors, les plantes evolucionen cap a l'autofecundació, segons publiquen els investigadors a la revista 'New Phytologist'.



En comparar els pensaments de camp que creixen actualment a la regió de París amb pensaments de les mateixes localitats ressuscitats al laboratori a partir de llavors recollides entre 1992 i 2001, l'equip de recerca va descobrir que les flors actuals són un 10% més petites, produeixen un 20% menys de nèctar i són menys visitades pels pol·linitzadors que les seves avantpassades.



Es creu que aquesta ràpida evolució es deu al declivi de les poblacions de pol·linitzadors a Europa. De fet, un estudi realitzat a Alemanya va demostrar que més del 75% de la biomassa d'insectes voladors ha desaparegut de les zones protegides els darrers trenta anys.



L'estudi va identificar un cercle viciós en què la disminució de pol·linitzadors condueix a una menor producció de nèctar per part de les flors, cosa que podria agreujar el declivi d'aquests insectes.



Per això, subratlla la importància d'aplicar mesures per contrarestar aquest fenomen com més aviat millor i salvaguardar així les interaccions entre plantes i pol·linitzadors, que hi ha des de fa milions d'anys.