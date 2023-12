Imatge d'arxiu d'un pop / @EP

Anàlisis genètiques de pops antàrtics mostren que la capa de gel de l'Antàrtida Occidental (WAIS) es va esfondrar durant l'Últim Interglaciar fa uns 129.000 a 116.000 anys.

En aquell moment, les temperatures eren només al voltant d'1 grau Celsius més càlides que els nivells preindustrials.

Els resultats, publicats a la revista 'Science', suggereixen que el col·lapse de WAIS (Western Antarctica Ice Sheet) i el consegüent augment del nivell del mar podrien ser causats fins i tot pels mínims augments de temperatura previstos pels plans de mitigació del canvi climàtic més optimistes.

El canvi climàtic està provocant canvis sense precedents a la criosfera de la Terra i es considera que la capa de gel de l'Antàrtida Occidental és especialment vulnerable a l'augment de les temperatures i pot estar abocada a un col·lapse irreversible si es mantenen les trajectòries futures del canvi climàtic.

El punt d'inflexió de la capa de gel podria situar-se dins dels objectius climàtics globals actuals d'1,5 a 2 °C. El col·lapse total de la WAIS tindria probablement ramificacions globals devastadores.

Es calcula que el seu col·lapse per si mateix podria elevar el nivell mitjà global del mar entre 3 i 5 metres. Comprendre com va respondre la WAIS a l'escalfament del clima en el passat, com durant el darrer període interglacial, quan el nivell global del mar era de 5 a 10 metres més alt i les temperatures eren d'entre 0,5 a 1,5 °C més càlides que els nivells preindustrials, podria ajudar a resoldre el destí de la WAIS en el nostre futur de ràpid escalfament.

Tot i això, segueix sense estar clar fins a quin punt la WAIS ha estat vulnerable als canvis ràpids en el passat. Tot i que cada cop hi ha més proves que semblen indicar que la WAIS va poder col·lapsar-se durant l'Últim Interglaciar, els estudis oceanogràfics i de modelització actuals han donat resultats contradictoris i poc concloents.

Aquí, Sally Lau i els seus col·legues de la Universitat James Cook, a Austràlia, van aprofitar un conjunt de dades únic i inesperat per abordar aquesta qüestió: la història genètica del pop de Turquet ('Pareledone turqueti').

Les poblacions modernes del pop bentònic circumantàrtic que es troben als mars de Weddell, Amundsen i Ross estan geogràficament aïllades i separades per la WAIS. Els investigadors van seqüenciar polimorfismes d'un sol nucleòtid a tot el genoma de 96 pops recollits a l'Oceà Austral.

Encara que les poblacions són genèticament diferents, els autors van descobrir alguns signes de mescla, cosa que revela un flux genètic històric entre el Mar de Ross i el Mar de Weddell. A més, la modelització demogràfica d'aquestes poblacions suggereix que aquesta barreja es va produir durant l'últim interglacial.

L'equip sosté que aquests senyals persistents i històrics de flux genètic només podrien ser possibles si els dos mars estiguessin connectats per una via navegable interior oberta on la WAIS es troba ara encallat sota el nivell del mar, cosa que suggereix un col·lapse complet del WAIS durant l'Últim Interglacial.

"Independentment que aquesta anàlisi resisteixi o no l'escrutini i la prova del temps, les implicacions d'aquest resultat plantegen algunes preguntes intrigants, entre elles si aquesta història es repetirà, atesa la trajectòria actual de la temperatura de la Terra", escriuen Andrea Dutton i Rob DeConto en una Perspectiva relacionada.