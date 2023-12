La papallona monarca migratòria. Foto: Europa Press

Un estudi del Centre Alemany per a la Recerca de la Biodiversitat (iDiv) ha revelat una preocupant realitat: els insectes comuns, abans abundants als nostres camps i jardins, estan desapareixent a una velocitat alarmant.

La investigació assenyala una pèrdua anual de fins al 8% en certes espècies, anticipant-ne l'extinció en hàbitats europeus i nord-americans en aproximadament 10 anys. En contrast, els insectes menys comuns o catalogats com a rars mostren una taxa d'extinció molt més lenta, al voltant del 0,3% anual, desconcertant els científics que encara no han identificat les causes subjacents d'aquesta disparitat.

Els insectes no només constitueixen més del 80% de totes les espècies animals, sinó que exerceixen rols fonamentals en pràcticament tots els ecosistemes. Actuen com a pol·linitzadors per a la majoria de les plantes, exerceixen funcions clau en el cicle dels nutrients, contribueixen al control de plagues i serveixen com a font d'aliment per a nombrosos vertebrats. Tot i la seva importància, els esforços de conservació els han passat per alt, reflectint-se només en el 8% de les espècies incloses a la Llista Roja d'Espècies Amenaçades de la UICN.

Encara que lestudi no va abordar directament les causes específiques de la declinació, els patrons observats indiquen que lactivitat humana i el canvi climàtic són factors desencadenants. Jonathan Chase, líder de la investigació i professor de l'iDiv i de la Universitat Martin Lutero (MLU), suggereix que els insectes semblen més susceptibles a mesura que la influència humana s'expandeix pel planeta.

Aquesta investigació amplia les troballes d'un estudi previ de l'iDiv el 2020, que ja assenyalava una disminució significativa dels insectes terrestres, alhora que observava un augment a la població d'insectes aquàtics, possiblement a causa de polítiques efectives de protecció de l'aigua. La noció que les pèrdues d'espècies dominants podrien ser compensades per la migració de noves espècies a causa de canvis climàtics s'ha tornat obsoleta, ja que l'evidència suggereix que les espècies nouvingudes també estan experimentant declius. Un exemple destacat és la marieta asiàtica ( harmonia axyridis ), que ha aconseguit convertir-se en una espècie comuna a Europa, Amèrica i Sud-àfrica.

Els resultats han sorprès els investigadors, tot i que adverteixen que les tendències se centren en anàlisis d'Europa i Amèrica del Nord i no s'han d'extrapolar globalment. Altres estudis, com un realitzat el 2017 en una reserva natural alemanya, ja havien indicat descensos significatius a la biomassa d'insectes voladors.