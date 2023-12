4 hospitals catalans entren a l'Índex d'Excel·lència Hospitalària (IEH) 2023 de l'Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada (ICGEA). EP

4 catalans a l'Índex General: Clínic, Vall d'Hebron, Centre Mèdic Teknon i Quirónsalud Barcelona

L?Hospital Clínic de Barcelona és el millor centre de Catalunya per vuitè any consecutiu, segons l?Índex d?Excel·lència Hospitalària (IEH) 2023 de l?Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada (ICGEA).

Els dos primers centres catalans de l'IEH Autonòmic mantenen llocs respecte a l'any passat: la primera i la segona posició és dels barcelonins Clínic i la Vall d'Hebron respectivament; Centre Mèdic Teknon puja dues posicions i arriba a la tercera, deixant la quarta a l'Hospital Quirónsalud Barcelona i la cinquena a l'Hospital Sant Pau.

Pel que fa a l'IEH General, Catalunya té 4 centres entre els 10 primers: Hospital Clínic (4), Hospital Vall d'Hebron (5), Centre Mèdic Teknon (9) i Hospital Quirónsalud Barcelona (10).

El VIII rànquing anual de l?ICGEA d?hospitals espanyols públics i privats torna a estar liderat per la Fundació Jiménez Díaz, amb seu a Madrid, que és l?autonomia amb més centres entre els 10 primers d?Espanya, amb 5.

El vicepresident executiu de l'ICGEA, Jesús Sánchez Lambás, ha dit que la Jiménez Díaz segueix líder per un "excel·lent exercici, compromís amb l'excel·lència i gestió altament qualificada", avalada per èxits concrets i per dades que publica el sector, que mostren menors llistes espera per rebre assistència o sotmetre's a intervenció quirúrgica en comparació amb altres hospitals.

AUTONOMIES



El Clínic és el principal centre de Catalunya dins de l'IEH Autonòmic 2023, tot i que a l'IEH General perd una posició respecte a l'any passat, passant a ocupar la quarta.

Pel que fa a la Comunitat de Madrid, reafirma el seu lideratge en encapçalar les tres primeres posicions del 'top10' espanyol amb tres centres: Fundació Jiménez Díaz (1), La Paz (2) i Gregorio Marañón (3).

La quarta i cinquena posició són catalanes: el Clínic (4) esmentat i l'Hospital Vall d'Hebron (5, que guanya una posició); i els segueixen els madrilenys Hospital Ruber Internacional (6, que escala una posició) i Hospital Clínic San Carlos (7, que en perd dos); el vuitè és l'únic centre valencià del top10, l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe (guanya un lloc).

Una de les novetats principals és que Catalunya incorpora a l'IEH 2023 General de nou al Centre Mèdic Teknon (9), deixant la desena posició a l'Hospital Quirónsalud Barcelona (10).

COM ES FA EL RANKING



L'IEH General i Autonòmic mesura anualment l'excel·lència dels centres hospitalaris després de 2.100 enquestes a professionals de la salut a Espanya de diferents hospitals, després d'analitzar dades i resultats d'aquests centres, i la percepció dels professionals que hi treballen.

L'Índex analitza els centres amb més compromís amb la qualitat i la sostenibilitat d'un sistema de salut universal, i té en compte paràmetres com a qualitat assistencial, servei hospitalari, benestar i satisfacció percebuts pel pacient, capacitat innovadora, atenció personalitzada i eficiència en fer servir recursos.