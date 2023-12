Imatge de l'Associació Burrito Feliz

Encara no és el 28 de desembre, així que no, això no és una broma. Un ruc anomenat 'Mortadelo' podria convertir-se en la clau per eradicar la calvície al món, un problema que afecta milions de persones i especialment els caucàsics, els habitants d'Europa.

Investigadors de la Universitat d'Upsala (Suècia) han volgut fer un pas més en la lluita contra la calvície, que actualment només es pot solucionar amb tractaments estètics com a trasplantaments. Però aquests científics han buscat una manera d'eradicar totalment el problema, buscant un tractament que endureixi els cabells i que n'eviti, de manera preventiva, la caiguda.

Per això, els científics estan estudiant una raça de rucs provinent d'Àfrica que viu al Parc Nacional de Doñana, a Andalusia, que és coneguda per tenir un pèl molt fort que mai cau. I han seleccionat 'Mortadelo', un burro amb una excel·lent qualitat capil·lar de l'Associació Burrito Feliz, a Hinojos (Huelva).

Mortadelo té 34 anys i durant la seva vida ha exercit de burro bomber. L'Associació Burrito Feliz utilitza aquests animals com a desbrossadors naturals per evitar incendis. A la seva edat continua gaudint de bona salut, encara que no veu per un ull.

Però els investigadors no s'hi han fixat per la seva habilitat com a desbrossador, sinó la seva sang i les crineres (la cresta que tenen), que podrien contenir la fórmula per acabar definitivament amb l'alopècia. Els crineres són especialment interessants per a aquests científics perquè, a diferència d'un altre tipus de pelatge, no cau al llarg de tota la seva vida.

L'elecció de Mortadelo no va ser casual, perquè els investigadors d'Upsala "buscaven exemplars d'ase que comptessin amb una bona salut i visquessin d'una manera tan semblant com sigui possible a la que portarien en un entorn salvatge", afirma Juan José Negro, investigador de l'EBD-CSIC.