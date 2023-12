Una dona prepara un biberó. Foto: Europa Press

Hi ha moltes preguntes sobre els biberons i l'aigua que es fa servir per a ells. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que en general es bulli. No obstant això, mares i pares estan confosos i pensen que ho fan per l'aigua, però realment es fa per la pols, no és un producte estèril i podria contaminar-se en algun moment, per això, en barrejar-se amb l'aigua bullida ho esterilitzaràs .

"No serviria de res que bullis aigua mineral, la portes en un termos, i després quan baixi de temperatura la barregis amb la pols. No serviria de res, perquè ho busques no passa. La idea és bullir l'aigua ia 70 graus barrejar-ho amb els pólvores per esterilitzar-lo", remarca en una entrevista concedida a Infosalus la pediatra Marta Garín.

Així, subratlla que l'OMS insisteixi que se segueixi fent, però si en un moment no tens accés a l'aigua bullida el més normal és que no passi res, que no hi hagi problemes amb la pols.

SEMPRE AMB AIGUA MINERAL?

Un altre dubte de molts pares és si l'aigua que es fa servir per preparar un biberó sigui mineral o de l'aixeta. De fet, són moltes les ampolles on s'especifica que són de mineralització feble i aptes, en conseqüència, per a la preparació de biberons.

És una aigua potable, és igual, l'aigua pot ser de l'aixeta, perfectament. El problema no ve de laigua. En tot cas el problema vindria de la pols, de la contaminació del producte”, insisteix aquesta especialista.

És més, sosté que pràcticament totes les aigües minerals són de mineralització feble i pràcticament manté que l'aigua de l'aixeta no té cap problema per a la preparació del biberó.

S'HAN DE DONAR CADA 3 HORES?



Aquí, destaca la doctora Garín el mite "més estès" sobre l' ocupació dels biberons, que aquests s'hagin de donar cada tres hores, i no a demanda com així s'aconsella amb la lactància materna . En tots dos casos, segons rasa davant de qualsevol dubte la pediatre, les preses s'han de donar a demanda, segons les necessitats del nadó .

"Cada nen menja d'una manera. I no cal esperar tres hores i donar-los camamilla entre mitges per aguantar-los, un altre dels mites al voltant de les preses del biberó. El biberó és a demanda, igual que amb el pit. Tant en freqüència com en quantitat", avisa aquesta especialista.

Alhora, indica que molts pares s'aclaparen en mirar el que posa a la llauna de la fórmula quant a la quantitat que oferir a cada biberó amb els seus fills i manté aquesta doctora que són indicacions orientatives ja que cada nadó menja el que vol , no tots ingereixen les mateixes quantitats, i alguns arribaran al que aconsella la llauna, mentre que altres necessitin més de les indicacions escrites. "Cada nen menja d'acord amb les seves necessitats i és una cosa orientativa això de la llauna. És a demanda", reitera Garín.

Especifica també que al principi, quan són nadons, menjarà de manera escassa, poques quantitats, i de forma més freqüent , cosa que estaria relacionada amb la capacitat de l'estómac del nen, per la qual cosa fins i tot hi haurà preses igual cada mitja hora. "Posteriorment, les preses s'espaiaran una mica i l'interval serà d'entre 2-4 hores de mitjana tot i que, com dic, si demana de manera més freqüent també us la donarem", afegeix aquesta pediatre.

SEMPRE S'HA D'ESTERILITZAR?



Sobre l'esterilització dels biberons recorda que l'esterilitzador és "una cosa innecessària", el biberó sí que es pot bullir la primera vegada d'ús, però després això no es necessita. "Es va fer un assaig on es va veure la diferència entre esterilitzar-los sempre, i rentar-te les mans abans de preparar el biberó; constatant que no hi ha cap problema a rentar el biberó i fi. Sobretot, l'important és una bona higiene de mans, sobre tot quan prepares la fórmula" , afegeix la pediatre.

Garín, que precisament ha publicat recentment amb L'Esfera dels Llibres Tanca la boqueta que et refredaràs i altres mites absurds de la criança , on tracta aquest assumpte, conclou a aquest respecte que és imprescindible rentar-se bé les mans amb sabó abans de manipular les tetines del biberó, utilitzar aigua sabonosa calenteta per fregar bé els biberons i xumets, després s'ha d'esbandir bé amb aigua aquests, així com deixar assecar a l'aire, sense fregar amb draps ni res perquè aquests sí solen contenir gèrmens.