El proper dimecres 3 de gener es produirà el màxim acostament anual entre la Terra i el Sol, anomenat periheli . Això produeix màxima velocitat orbital, accelerant 3.420 km per hora sobre la mitjana.

En aquest moment, la nostra distància al Sol serà de poc més de 147 milions de quilòmetres , és a dir, uns 5 milions de quilòmetres menys que en el moment de més distància (afeli), que succeirà el 5 de juliol de 2024, informa l'Observatori Astronòmic Nacional (OAN).

La Terra gira al voltant del Sol, descrivint una òrbita el·líptica de 930 milions de quilòmetres, a una velocitat mitjana de 107.280 quilòmetres per hora, cosa que suposa recórrer la distància en 365 dies i gairebé 6 hores, per això cada quatre anys se'n compti un de traspàs, cas del 2024.

Però d'acord amb la segona llei de Kepler, aquesta velocitat de translació varia, augmentant fins a ser màxima al periheli (la menor distància al Sol) amb 110.700 quilòmetres per hora, i reduint-se fins a ser mínima a l'afeli, amb 103.536 quilòmetres per hora , més de 7.000 quilòmetres per hora de diferència.

Segons Earth Sky, el periheli del 2024 es produirà a les 01.00 UTC del 3 de gener, amb una distància d'una mica més de 147 milions de quilòmetres. A l'afeli, la Terra es trobarà a uns 5 milions de quilòmetres de distància més.

Kepler es va adonar que la línia que connecta als planetes i al Sol abasta la mateixa àrea en el mateix lapse de temps. Això significa que quan els planetes estan a prop del Sol a la seva òrbita, es mouen més ràpidament que quan estan més lluny.

Així, la velocitat orbital d'un planeta serà menor, a més distància del Sol, ia distàncies menors la velocitat orbital serà més gran. La distància mitjana del Sol és de mitjana de 150 milions de quilòmetres. A l'afeli arriba als 152,09 milions de quilòmetres i al periheli baixa a 147,10 milions de quilòmetres de distància.