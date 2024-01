Any de traspàs

Aquest any tindrà 366 dies en lloc de 365, ja que és un any de traspàs. La introducció dels anys de traspàs es remunta a l' Antiga Roma , fa més de dos mil·lennis, quan es va descobrir que el calendari no estava perfectament sincronitzat amb l'any solar.

La iniciativa d'incorporar anys de traspàs va ser concebuda per Juli Cèsar , que va sol·licitar la col·laboració de l'astrònom alexandrí Sosígenes. Junts van treballar per crear una alternativa al calendari romà que estigués més alineada amb la realitat i la rotació de la Terra.

La durada d'un any al nostre planeta no es limita als convencionals 365 dies, com alguns podrien pensar, sinó que inclou un excedent de 5 hores, 48 minuts i 56 segons.

Va ser per aquesta raó que Sosígenes, en col·laboració amb Juli Cèsar, va proposar un calendari notablement similar a l'egipci. Aquest calendari consistia en 365 dies amb l'addició d'un dia extra cada quatre anys per ajustar-se a la durada de l'any solar. D'aquesta manera, va sorgir el calendari julià , així anomenat en honor al seu impulsor.

24 DE FEBRER



No obstant això, el sistema calendàric julià presentava certs inconvenients, cosa que va portar al seu reemplaçament gradual pel calendari gregorià a partir de 1582, el qual és el que regeix actualment.

Atès que el calendari julià incorporava un dia addicional cada quatre anys, els romans van decidir que aquest dia addicional s'afegiria al febrer , que en aquell moment era el darrer mes de l'any.

La denominació " de traspàs " prové del llatí "davant diem bis sextum Kalendas Martias" (el sisè dia abans de les calendes de març en espanyol), és a dir, el 24 de febrer. Atès que aquesta expressió resultava una mica extensa, es va abreujar com a "bis sextus", donant origen al terme "de traspàs" en la nostra llengua.

Amb el pas del temps, el papa Gregori XIII va optar per “perfeccionar” el calendari mitjançant una butlla papal. Entre les modificacions introduïdes, es va establir que el dia addicional dels anys de traspàs seria el 29 de febrer , en contraposició al 24 de febrer fixat pel calendari julià.

Amb l'assessorament de l'astrònom jesuïta Christopher Clavius , el papa Gregori XIII va decidir, mitjançant una butlla papal, fer ajustaments significatius al calendari. Una de les mesures implementades va ser la supressió de 10 dies després del dijous 4 d'octubre del 1582, de manera que l'endemà passés a ser el 15 d'octubre. Aquesta correcció va contribuir a eliminar la discrepància amb l?any solar.

Per prevenir desajustos futurs, es va establir un sistema d'excepcions als anys de traspàs. Segons aquesta normativa, els anys múltiples de 100 no seran de traspàs, llevat que també siguin múltiples de 400. Per tant, els anys 1800 i 1900 no van ser de traspàs, però l'any 2000 sí que ho va ser. D'acord amb aquest criteri, tampoc no seran de traspàs l'any 2100 ni el 2200.

LES REFERÈNCIES RELIGIOSES

Les reformes implementades van culminar en la creació del calendari gregorià , que és el sistema calendàric modern que coneixem avui dia. Des d'aquesta última reforma, no hi ha hagut canvis addicionals al sistema.

Tot i això, en alguns països com França, hi ha hagut intents de modificar-lo. Durant la Revolució Francesa el 1792, el país va adoptar un calendari "republicà" dissenyat pel matemàtic Gilbert Romme.

Aquest calendari tenia com a objectiu eliminar les connotacions religioses, atorgar nous noms als mesos basats en fenòmens naturals i l'agricultura, a més de modificar-ne la durada. No obstant això, aquesta versió va tenir una existència efímera; després de l'enderrocament de Napoleó el 1814, França aviat va tornar a utilitzar la versió establerta per Gregori XIII i concebuda per Juli Cèsar.