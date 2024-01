Gatet - UNSPLASH

Fa anys que la gent comparteix vídeos de les reaccions extremes dels seus gats als cogombres. Col·locar un cogombre darrere d'un gat quan està menjant sembla espantar-lo, cosa que fa que alguns gats saltin pels aires temorosos.

Jill Goldman, una conductista animal certificada, ha explicat a National Geographic que els cogombres desencadenaven els reflexos naturals d'ensurt dels gats. "Amb una resposta de sobresalt, un gat sovint intenta sortir-ne el més ràpid possible i després torna a avaluar-ho des de la distància", va dir, explicant la seva reacció de terror.

Col·locar cogombres a prop d'on mengen els gats pot confondre'ls encara més, perquè sovint associen aquestes àrees amb seguretat, també va dir Pam Johnson-Bennett, autora de Think Like a Cat.

Goldman va dir que també era possible que els gats associessin el cogombre amb les serps, que poden ser depredadors mortals.

I va afegir: "Si causes estrès a un animal, probablement no sigui una cosa bona".

Per què no hauries d'espantar el teu gat amb un cogombre

Encara que els vídeos que mostren gats temorosos dels cogombres i altres fruites són entretinguts, els experts desaconsellen intentar bromes similars a casa amb la teva mascota. Fer-ho no és bo per a la seva salut.

"Pel que fa a la qüestió ètica, les persones que creen aquests vídeos estan espantant intencionadament un animal desprevingut", explica Gary Richter, DVM, expert en salut veterinària de Rover. “A diferència d'una broma pesada a una persona, on la 'víctima' comprèn el que ha passat i, amb sort, se'n pot riure després, el gat roman en la foscor. No tenen idea del que acaba de succeir i, com a resultat, poden patir nivells molt reals d'estrès i, com a resultat, canvis de comportament potencialment significatius. Els veterinaris veuen molts animals cada dia que tenen problemes de comportament derivats d'esdeveniments traumàtics”.