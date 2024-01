Aranya vídua marró - FOTOMUNTATGE CATALUNYAPRESS

El comportament d'aparellament és un tema convincent per als biòlegs evolutius, i el canibalisme sexual és particularment desconcertant. "Encara que és estrany entre els mamífers i els vertebrats, el canibalisme sexual és força comú entre les aranyes i altres aràcnids com els escorpins", diu Sentenska, investigadora del comportament animal de la Universitat de Greifswald.

Que aquests mascles se sacrifiquin per reproduir-se sembla anar en contra de la teoria evolutiva, on una estratègia més comuna és aparellar-se amb tantes parelles com sigui possible, per maximitzar les possibilitats que els gens es transmetin. Per ajudar a desenredar aquesta xarxa, la investigació de Sentenska s'ha centrat recentment en Latrodectus geometricus, també coneguda com aranya vídua marró.

Una trobada de desiguals

Sentenska admet que part de l'atractiu de la seva investigació va ser l'estatus icònic de les aranyes vídues. Amb més de 30 espècies, l'autosacrifici només s'ha trobat en dues: els lloms vermells i les vídues marrons. "Però com que l'aparellament no s'ha estudiat a la majoria de les espècies, es desconeix el veritable abast de l'autosacrifici", afegeix Sentenska.

Les femelles de les vídues marrons són sedentàries, cosa que significa que els mascles han de viatjar fins a elles per aparellar-se, i l'espècie presenta un pronunciat dimorfisme de mida sexual, sent les femelles notablement més grans que els mascles. Aquest darrer punt sembla descartar la demanda nutricional com a impulsor del canibalisme sexual, com s'ha plantejat la hipòtesi d'espècies com les mantis, on els mascles i les femelles són més iguals en mida.

“Si bé en algunes espècies hi ha indicis que el canibalisme sexual és impulsat per la fam de les femelles, en el cas de les vídues marrons, com el mascle representa només al voltant del 4% de la massa corporal de la femella, en realitat no és un aliment”, explica Sentenska. La idea que els mascles, amb un cost de reproducció baix, haurien de buscar múltiples parelles és una “simplificació teòrica”, assenyala. "Els estudis que van rastrejar i etiquetar altres espècies d'aranyes vídues han demostrat que només al voltant del 20% dels mascles troben parella, per la qual cosa les seves possibilitats de trobar-ne una altra després de l'aparellament són baixes".

Atracció fatal

La mentora de Sentenska, Maydianne Andrade, va descobrir per primera vegada que les femelles d'esquena vermella eren més reticents a aparellar-se amb altres mascles després de fer canibalisme sexual. Tot i això, els experiments de Sentenska amb vídues marrons en el projecte Widow Spider Mating , finançat pel programa d'accions Marie Skłodowska-Curie, van descobrir que el canibalisme en aquesta espècie no perllongava la còpula ni reduïa la recerca de parella. "És fascinant que el mateix comportament d´autosacrifici en el mateix gènere sembli tenir funcions diferents", comenta Sentenska.