Un home amb símptomes de depressió. Foto: Getty Images

Una nova investigació de la Universitat de Cambridge (Regne Unit) publicada a Plos One afirma que augment dels símptomes de depressió s'associa amb un augment posterior del pes corporal quan es mesura un mes després.

Les investigacions han suggerit una connexió entre el pes i la salut mental (cadascú potencialment influint a l'altre), però la relació és complexa i encara no es comprèn bé, particularment en relació amb com els canvis en la salut mental d'un individu influeixen en el pes corporal amb el temps.

Per ajudar a respondre aquesta pregunta, investigadors de la Unitat d'Epidemiologia del Consell d'Investigació Mèdica (MRC) de Cambridge van examinar dades de més de 2.000 adults que vivien a Cambridgeshire que havien estat reclutats per a l'estudi Fenland Covid-19.

Els participants van completar qüestionaris digitals sobre benestar mental i pes corporal tots els mesos durant un màxim de nou mesos durant la pandèmia de COVID-19 (agost del 2020 - abril del 2021) utilitzant una aplicació mòbil desenvolupada per Huma Therapeutics Limited.

Les preguntes van avaluar els símptomes de depressió, ansietat i estrès percebut per un individu. Una puntuació més alta va indicar més gravetat, sent les puntuacions màximes possibles 24 per a depressió, 21 per a ansietat i 40 per a estrès. Després, l'equip va utilitzar models estadístics per explorar si tenir un benestar mental més deficient del que era habitual estava relacionat amb canvis en el pes corporal un mes després.

Els investigadors van descobrir que per cada increment en la puntuació habitual d'un individu per als símptomes depressius, el pes posterior un mes després augmentava en 45 g. Això pot semblar petit, però significaria, per exemple, que en un individu la puntuació del qual de símptomes depressius va augmentar de cinc a 10 (cosa que equival a un augment de símptomes depressius "lleus" a "moderats") es relacionaria amb un augment de pes mitjana de 225 g. (0,225 kg). Els investigadors no van trobar cap evidència que l'estrès o l'ansietat percebuts estiguessin relacionats amb els canvis de pes.

Aquest efecte només es va observar en aquells individus amb excés de pes o amb obesitat segons els paràmetres de l'IMC. Les persones amb sobrepès van tenir de mitjana un augment de 52 g per cada punt d'increment respecte a la puntuació habitual de símptomes depressius i per a aquells amb obesitat l'augment de pes comparable va ser de 71 g. L'efecte no es va observar en aquelles persones amb un pes saludable.

D'aquesta manera, els investigadors assenyalen que si bé les persones amb un IMC alt ja corren un risc més gran de patir altres afeccions de salut, aquesta troballa podria conduir potencialment a un deteriorament més gran de la seva salut. Per això, monitoritzar i abordar els símptomes depressius en persones amb sobrepès o obesitat podria ajudar a prevenir un major augment de pes i ser beneficiós per a la salut física i mental”.