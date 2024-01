Representació del Gigantopithcus black - Wikipedia

El primat més gran que ha caminat sobre la Terra es va extingir fa entre 295.000 i 215.000 anys, incapaç d'adaptar els gustos alimentaris i els comportaments als canvis en el clima.



És el que donen noves evidències obtingudes a les planes càrstiques del sud de la Xina, on el Gigantopithcus blacki -un simi de tres metres d'alçada i un pes de 250 quilograms- es va extinguir abans que els humans arribessin a la regió. Al voltant de 2.000 dents fossilitzades i quatre mandíbules han perdurat com a únics signes de la seva existència. L'estudi es publica a Nature.



"La història de G. blacki és un enigma en paleontologia: com va poder una criatura tan poderosa extingir-se en un moment en què altres primats s'estaven adaptant i sobrevivint? La causa no resolta de la seva desaparició s'ha convertit en el Sant Grial en aquesta disciplina”, diu el paleontòleg i el coautor principal, el professor Yingqi Zhang, de l'Institut de Paleontologia i Paleoantropologia de Vertebrats de l'Acadèmia Xina de Ciències (IVPP).



"L'IVPP ha estat excavant a la recerca d'evidència de G.blacki en aquesta regió durant més de 10 anys, però sense una datació sòlida i una anàlisi ambiental consistent, la causa de la seva extinció se'ns havia escapat".



L?evidència definitiva que revela la història de l?extinció del simi gegant prové d?un projecte a gran escala que recopila evidència de 22 llocs de coves repartides en una àmplia regió de la província de Guangxi al sud de la Xina. La base daquest estudi va ser la datació.



"És una gran gesta presentar una causa definida per a l'extinció d'una espècie, però establir el moment exacte en què una espècie desapareix del registre fòssil ens dóna un termini objectiu per a una reconstrucció ambiental i una avaluació del comportament", diu el coautor principal, Kira Westaway, geocronòloga de la Universitat Macquarie, professora associada. "Sense una datació sòlida, simplement es busquen pistes als llocs equivocats".



Sis universitats australianes van contribuir al projecte. La Universitat Macquarie, la Universitat Southern Cross, la Universitat Wollongong i la Universitat de Queensland van utilitzar múltiples tècniques per datar mostres. Southern Cross també va mapejar les dents de G. blacki per extreure informació sobre el comportament dels simis. L'ANU i la Universitat de Flinders van estudiar el pol·len i els sediments fòssils de la cova, respectivament, per reconstruir els entorns en què G. blacki va prosperar i després va desaparèixer.



Es van aplicar sis tècniques de datació diferents als sediments i fòssils de la cova, produint 157 edats radiomètriques. Aquests es van combinar amb vuit fonts d'evidència ambiental i de comportament, i es van aplicar a 11 coves que contenien evidència de G. blacki, i també a 11 coves d'un rang similar on no es va trobar evidència de G. blacki.



La datació per luminescència, que mesura un senyal sensible a la llum trobada als sediments funeraris que tancaven els fòssils de G. blacki, va ser la tècnica principal, recolzada per sèries d'urani (US) i ressonància d'espín electrònic (US-ESR) de la datació de G. dents negres mateixos.



"En datar directament les restes fòssils, confirmem que la seva edat s'alinea amb la seqüència de luminescència als sediments on van ser trobats, cosa que ens brinda una cronologia completa i fiable per a l'extinció de G. blacki", diu el professor associat Renaud, geocronòleg de la Universitat Southern Cross. Joannes-Boyau.



Utilitzant anàlisis detallades de pol·len, reconstruccions de fauna, anàlisi d'isòtops estables de les dents i una anàlisi detallada dels sediments de la cova a nivell micro, l'equip va establir les condicions ambientals que van portar a l'extinció de G blacki.



Després, utilitzant oligoelements i anàlisi de textura de microdesgast dental (DMTA) de les dents dels simis, l'equip va modelar el comportament de G. blacki mentre floria, en comparació del comportament durant la desaparició de l'espècie.



"Les dents proporcionen una visió sorprenent del comportament de les espècies, cosa que indica estrès, diversitat de fonts d'aliments i comportaments repetits", diu el professor associat Joannes-Boyau.



Les troballes mostren que G.blacki es va extingir fa entre 295.000 i 215.000 anys, molt abans del que se suposava anteriorment. Abans d'aquella època, G. blacki floria en un bosc ric i divers.



Fa entre 700.000 i 600.000 anys, el medi ambient es va tornar més variable a causa de l'augment de la força de les estacions, cosa que va provocar un canvi en l'estructura de les comunitats forestals.



Els orangutans (gènere Pongo), un parent proper de G. blacki, van adaptar la seva mida, comportament i preferències d'hàbitat a mesura que canviaven les condicions. En comparació, G. blacki depenia d'una font d'aliment de suport menys nutritiva quan les seves preferències no estaven disponibles, cosa que disminuïa la diversitat dels aliments. El simi es va tornar menys mòbil, tenia un rang geogràfic reduït per buscar aliment i va enfrontar estrès crònic i números cada cop menors.



"G. blacki era l'especialista definitiu, en comparació dels adaptadors més àgils com els orangutans, i això finalment va portar a la seva desaparició", diu el professor Zhang.