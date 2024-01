Una ecografia. Foto: Europa Press

Investigadors de l' Hospital Clínic, el Sant Joan de Déu i BCNatal han demostrat en un estudi que determinar el flux dels gots del cervell del fetus i de la placenta amb la prova Doppler a l'ecografia de rutina del tercer trimestre permet detectar nadons en risc de complicacions postpart que requereixin ingrés a la UCI.

Segons l'estudi, publicat a la revista The Lancet, induir el part al final de la gestació en aquests casos de risc pot reduir a la meitat la taxa d'ingrés a la UCI neonatal en el marc d'aquest assaig en què han participat 6 anys més de 11.500 dones amb embarassos de baix risc, informen en un comunicat aquest divendres 12 de gener.

Una prova amb ecografia Doppler, que mesura la circulació de la sang pel cordó umbilical i el cervell, anomenada ràtio cervell-placentari (RCP), pot detectar la insuficiència placentària, però fins ara la prova només es realitzava en embarassos amb problemes, a casos molt indicats.

A l'ecografia de les 36 setmanes es va mesurar el RCP en totes les dones, però les participants van ser dividides a l'atzar en dos grups: en unes, la prova es feia servir per canviar el maneig de la gestació i, en cas de sortir alterada, proposava a la dona una inducció precoç del part en arribar al terme; ia les altres, el resultat de la prova no es comunicava i es feia servir l'embaràs segons els protocols vigents.

L'estudi va comparar els números de casos de mort del nadó i de complicacions neonatals greus, que incloïen problemes neurològics, intestinals, cardíacs, renals i respiratoris, amb una estada a l'UCI de 10 dies o més, que es produïen a cada grup.

Els resultats van demostrar que hi va haver complicacions neonatals greus en un 0,38% dels embarassos en què s'havia utilitzat el RCP i en un 0,73% d'aquells en què no es va fer servir, “una diferència que en aparença és petita, però que representa reduir 3,5 casos de complicacions greus per cada 1.000 embarassos classificats com de baix risc”.

Si aquestes xifres s'extrapolen al total de parts a Espanya el 2022 (330.000), es poden evitar 1.150 complicacions neonatals greus.