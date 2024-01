El moment de la sortida de lexpedició. Foto: NASA

Astrobotic, fabricant del frustrat aterrador lunar Peregrine carregat d'instruments de la NASA, ha decidit posar fi a la missió (que es va enlairar el 8 de gener) fixant rumb de tornada a la Terra.

A causa de la pèrdua de combustible que ha impedit a Peregrin assolir el seu destí, la NASA havia recomanat "deixar que la nau espacial es cremi durant el seu reingrés a l'atmosfera terrestre". Com que es tracta d'una missió privada, la decisió final sobre la ruta de vol final de Peregrine ha estat d'Astrobotic.

"En última instància, hem d'equilibrar el nostre propi desig de prolongar la vida de Peregrine, operar càrregues útils i aprendre més sobre la nau espacial, amb el risc que la nostra nau espacial malmesa pugui causar un problema a l'espai cislunar", explica la companyia .

"Com a tal, hem pres la difícil decisió de mantenir la trajectòria actual de la nau espacial per tornar a entrar a l'atmosfera de la Terra. En posar fi responsablement a la missió de Peregrine, estem fent la nostra part per preservar el futur de l'espai cislunar per a tots", van afegir.

Tot i el problema del sistema de propulsió, l'equip de la missió va poder estabilitzar el vehicle, encendre totes les càrregues útils actives i permetre la recopilació de dades de la càrrega útil. La nau espacial ha estat operant a l'espai durant 6 dies i 16 hores, i Peregrine continua perdent propulsor.

Tot i que Astrobotic creu que és possible que la nau espacial funcioni durant diverses setmanes més i podria haver elevat l'òrbita per no tocar la Terra, “s'ha de tenir en compte l'estat anòmal del sistema de propulsió i utilitzar la capacitat a bord del vehicle per finalitzar la missió de manera responsable i de manera segura".

Peregrine aviat tornarà a l'atmosfera de la Terra i el vehicle era el 14 de gener a uns 376.000 quilòmetres de distància. "Estem treballant amb la NASA per continuar actualitzant i avaluant la ruta de reingrés controlat de Peregrine. No creiem que el reingrés de Peregrine representi riscos per a la seguretat i la nau espacial es cremarà a l'atmosfera de la Terra", afegeix el comunicat.

Astrobotic era la primera missió a la superfície lunar dels Estats Units des del programa Apol·lo.