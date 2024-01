Arxiu - Aterrador lunar japonès SLIM - JAXA - Arxiu

SLIM, la primera missió del Japó a la superfície lunar va assolir el seu objectiu aquest divendres, però els panells solars de la nau no són capaços de generar prou electricitat després de l'aterratge.

Els panells solars de la sonda no estan generant electricitat com estava previst a la superfície lunar, van dir funcionaris de l'Agència d'Exploració Aeroespacial del Japó (JAXA) durant una conferència de premsa posterior a l'aterratge. Si el problema no se soluciona aviat, SLIM es podria quedar en silenci per sempre. La seva bateria pot suportar operacions a la Lluna durant només unes poques hores, van afegir.

El mòdul d'aterratge SLIM (sigles en anglès d'aterrador intel·ligent per investigar la Lluna), anomenat "francotirador lunar", va aterrar uns 20 minuts després de la mitjanit, hora del Japó (15.20 UTC). Dissenyat per aterrar en un radi de només 100 metres del seu objectiu, el mòdul d'aterratge va ser llançat al setembre. El Japó s'ha convertit en el cinquè país a arribar de manera controlada a la Lluna, després dels EUA, Rússia, la Xina i l'Índia.

SLIM va aconseguir les diverses fites durant el descens, i el mòdul d'aterratge es va comunicar amb la Terra durant i després del seu aterratge. Tot i això, JAXA no va poder confirmar immediatament l'estat de SLIM després de l'aterratge. Aproximadament una hora després, l?agència va avançar els problemes d?energia de la sonda.

No és clar per què les cèl·lules solars no funcionen, van dir funcionaris de JAXA. Però és poc probable que patissin danys durant l'aterratge, perquè la resta del maquinari de SLIM sembla estar bé i funcional. Segons JAXA, és possible que el mòdul d'aterratge no estigui orientat cap al sol com s'esperava.

SLIM tenia com a objectiu estudiar els seus voltants, una zona de Mare Nectaris (Mar de Nèctar), que es troba a uns 15 graus al sud de l'equador lunar, utilitzant el seu espectròmetre a bord. Les dades de l'instrument podrien revelar informació sobre la composició de l'àrea, cosa que podria donar llum sobre la formació i evolució de la lluna, però no tindrà l'oportunitat de fer-ho a no ser que els panells solars de SLIM es posin en funcionament, informa Space.com.

SLIM també portava dos petits rovers, una petita tremuja anomenada LEV-1 i una nau amb forma de bola coneguda com a LEV-2. ("LEV" és l'abreviatura de "Vehicle d'excursió lunar"). Aquests petits robots van ser dissenyats per desplegar-se des de la nau nodrissa SLIM, recopilar algunes dades pròpies i fer fotografies.

Les dades indiquen que tant LEV-1 com LEV-2 es van desplegar segons el planejat, van dir funcionaris de JAXA durant la conferència de premsa d'avui, cosa que se suma als èxits de la missió.