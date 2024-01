L'alimentació és clau. Foto: SOM Units pel Càncer

L' alimentació és una gran aliada en la prevenció del càncer . Tot i que l'estil de vida en conjunt és fonamental a l'hora d'evitar aquesta malaltia, té molt de pes l'alimentació que mantinguem. I el què? una règim majoritairement vegetal; vet aquí la clau.

Així ho assegura en una entrevista amb Infosalus Emilia Gómez Pardo, doctora en Bioquímica i Biologia Molecular, així com màster en Nutrició i Salut, assessora científica de CRIS contra el càncer, que remarca que aquesta dieta oncosaludable també serà beneficiosa per prevenir altres patologies, com ara les malalties cardiovasculars, neurològiques, per envellir millor, o per gaudir d'una qualitat de vida més gran, per exemple.

Fa èmfasi en la necessitat de fugir dels productes processats , "perillosos per a la nostra salut". "Si de veritat volem estar sans cal menjar més vegetals dels que mengem, duplicar-ne el consum. No només parlem del verd, de les verdures, sinó també de les fruites, dels llegums, dels cereals integrals, de les herbes i llavors, o dels fruits secs", remarca.

Com més temps i més vegades se segueixi, menor risc de patir càncer, assegura Emilia Gómez Pardo, que destaca igualment que no només disminueix el risc de patir aquesta malaltia, sinó que també en millora el pronòstic i disminueix la seva mortalitat. "La ciència ens diu que una alimentació molt rica en aliments vegetals marca la diferència en cadascuna de les fases de la malaltia (abans, durant i després). De fet, seguir aquest patró durant un mínim de 5 anys disminueix la mortalitat global per càncer en un 17% en homes i un 12% en dones", sosté.

Apunta específicament en aquest sentit tres càncers, l'autora de Més vida, menys càncer , que acaba de publicar. "Quan la literatura analitza la disminució del risc de càncers concrets els resultats són molt esperançadors en el càncer colorectal, en la prevenció i el millor pronòstic de mama, i en el de pròstata", apunta.

Això porta implícit, segons prossegueix l'assessora científica de CRIS contra el càncer, disminuir el consum de productes animals a la meitat. "Mengem moltíssims i sempre que es consumeix és en detriment del consum de vegetals. Si opto per carn estic òbviament suprimint la possibilitat, per exemple, de menjar llegums", afegeix.

Així, Gómez Pardo assenyala que, d'acord amb el Fons Mundial per a la Investigació del Càncer, va establir en una de les últimes revisions una sèrie de pautes per a una dieta oncosaludable.