Taula rodona celebrada per la Reial Acadèmia d'Enginyeria - REIAL ACADÈMIA D'ENGINYERIA

Espanya necessita construir deu centrals nuclears "petitetes", és a dir, que tinguin reactors modulars petits (SMR), "per evitar en un futur pròxim apagades i una pujada notable a la factura de l'electricitat", segons la presidenta del Comitè d'Energia de l'Institut de l'Enginyeria d'Espanya, Yolanda Moratilla, que ha intervingut en una taula rodona de la Reial Acadèmia d'Enginyeria (RAI).

En comptes de tancar centrals nuclears "el que hauria de fer Espanya és augmentar-ne el nombre, igual que estan fent no pocs països, per continuar amb la robustesa del sistema elèctric", ha apuntat l'experta.

A més, ha defensat que aconseguir la major penetració possible d'energies renovables "només es pot fer amb tecnologia nuclear", i que "és irracional mantenir-se a la posició ideològica del tancament de les centrals nuclear".

Moratilla ha conclòs que, si es portés a terme el tancament de totes les centrals nuclears a Espanya (previst per al 2035 com a màxim), "seria molt perjudicial", per la qual cosa confia que finalment es produeixi un canvi de posició respecte a les previsions tancament d'aquestes centrals.

ACCIDENTS PER CARRETERA DE MERCADERIES PERILLOSES



En aquesta jornada també ha participat el catedràtic i membre del Comitè de Transport de l'Institut d'Enginyeria, Antonio Serrano, que ha destacat la "adequada reglamentació en el transport de materials radioactius", que minimitza al màxim els riscos d'accidents, encara que "l'accident zero no existeix en cap transport.

Les dades mostren que entre el 2000 i el 2022 es van registrar una mitjana de 125 accidents per carretera a l'any de mercaderies perilloses, “però en un percentatge altíssim estan lligats a comportaments inadequats o errors en les persones”.

Tot i això, els que necessiten notificació, perquè són de certa magnitud, solen ser uns 25, "i amb una tendència decreixent".

En aquest mateix període, es van registrar a Espanya 100 successos amb materials radioactius involucrats, però en cap "es va produir la superació dels límits legals de dosis de radiacions radiològiques anuals en treballadors o públic".

A més, només en dos ha tingut lloc una "exposició ressaltable de persones" i en un tercer s'ha registrat "una contaminació superficial d'una zona".

Per la seva banda, el nou president de l'Acadèmia, Jaime Domínguez, en el marc d'aquest esdeveniment, s'ha marcat com a repte aconseguir una presència més gran de la institució a la societat i que siguin capaços de presentar les seves opinions o punts de vista en diferents problemes tècnics que es creen a la societat.