Sibèria - UNSPLASH

Els virus zombis de l'Àrtic a Sibèria podrien provocar una nova i aterridora pandèmia, adverteixen els científics a The Guardian . L'amenaça d'un brot de microbis atrapats al permafrost durant mil·lennis augmenta a causa de l'augment de l'activitat naviliera a Sibèria



La humanitat s'enfronta a una nova i estranya amenaça pandèmica, van advertir els científics. Diuen que els virus antics congelats al permafrost de l'Àrtic podrien algun dia ser alliberats per l'escalfament del clima de la Terra i desencadenar un brot de malaltia important.

Ceps d'aquests microbis de Matusalem (o virus zombi, com també se'ls coneix) ja han estat aïllats per investigadors que han generat temors que es pugui desencadenar una nova emergència mèdica global. I no seria per una malaltia nova per a la ciència, sinó per una malaltia del passat.

Com a resultat, els científics han començat a planificar una xarxa de vigilància de l‟Àrtic que identificaria els primers casos d‟una malaltia causada per microorganismes antics. A més, proporcionaria quarantena i tractament mèdic expert a les persones infectades en un intent per contenir un brot i evitar que les persones infectades abandonin la regió.

"De moment, les anàlisis de les amenaces pandèmiques se centren en malalties que podrien sorgir a les regions del sud i després estendre's al nord", va dir el genetista Jean-Michel Claverie de la Universitat d'Aix-Marsella. "Al contrari, s'ha prestat poca atenció a un brot que podria sorgir a l'extrem nord i després viatjar al sud, i crec que això és un descuit. Hi ha virus que tenen el potencial d'infectar els humans i provocar un nou brot de malaltia", afegeix.

Aquesta afirmació va ser recolzada per la viròloga Marion Koopmans del Centre Mèdic Erasmus de Rotterdam. “No sabem quin virus hi ha al permafrost, però crec que hi ha un risc real que n'hi hagi un de capaç de desencadenar un brot de malaltia, per exemple una forma antiga de pòlio. Hem d'assumir que una cosa així podria passar”.

El 2014, Claverie va dirigir un equip de científics que van aïllar virus vius a Sibèria i van demostrar que encara podien infectar organismes unicel·lulars, tot i que havien estat enterrats al permafrost durant milers d'anys. Investigacions addicionals, publicades l'any passat, van revelar l'existència de diversos ceps virals diferents de set llocs diferents a Sibèria i van demostrar que podrien infectar cèl·lules cultivades. Una mostra de virus tenia 48.500 anys.



"Els virus que vam aïllar només podien infectar amebes i no representaven cap risc per als humans", afirma Claverie. “No obstant això, això no significa que altres virus, actualment congelats al permafrost, no puguin provocar malalties en els humans. Hem identificat rastres genòmics de poxvirus i herpesvirus, que són patògens ben coneguts pels humans, per exemple”.

El permafrost cobreix una cinquena part de l'hemisferi nord i està format per terra que ha estat a temperatures sota zero durant llargs períodes. Algunes capes han estat congelades durant centenars de milers d'anys.