Recurs del cervell @ep

Elon Musk va anunciar que la seva startup de tecnologia humana Neuralink ha inserit un implant de xip al cervell del seu primer subjecte de prova humà. El multimilionari va dir que a la persona li van implantar quirúrgicament el xip al cervell diumenge i "s'està recuperant bé".

"Els resultats inicials mostren una prometedora detecció de pics neuronals", va escriure Musk a X , la xarxa social de la seva propietat abans coneguda com a Twitter.

L'any passat, l'Administració d'Aliments i Medicaments dels EUA va donar llum verda als assajos en humans dels xips cerebrals de la companyia després que Neuralink fes centenars de proves en porcs, ovelles i micos. El procés va ser denunciat per abús animal per part de grups defensors dels drets dels animals.

"Els últims dos anys s'han centrat principalment a crear un producte preparat per als humans", va dir el cofundador de Neuralink, DJ Seo, Bloomberg News al novembre. "És hora d'ajudar un ésser humà real", va afegir.

El xip cerebral, amb 1.000 elèctrodes, està destinat a permetre a les persones realitzar funcions informàtiques sense fil només pensant en el que els agradaria fer mitjançant un mecanisme de "pensar i fer clic".

El mes passat, la companyia va dir que estava buscant tetraplègics menors de 40 anys per participar als assajos en humans.

També va dir que un cirurgià extirparia part del crani del pacient de prova abans que un robot anomenat R1 es fes càrrec per implantar 64 fils revestits amb elèctrodes al cervell.

Els elèctrodes estan programats per recopilar dades sobre el cervell, inclosa l'activitat neuronal associada a la intenció del moviment.

Aquests senyals neuronals registrats pels elèctrodes s'enviarien després als ordinadors Neuralink per a la seva descodificació. "L'objectiu a curt termini de l'empresa és construir una interfície cerebral generalitzada i restaurar l'autonomia d'aquells amb condicions neurològiques debilitants i necessitats mèdiques insatisfetes", va dir Bloomberg Seo, que també ostenta el títol de vicepresident d'enginyeria.

Aleshores, realment, l'objectiu a llarg termini és que això estigui disponible per a milers de milions de persones i desbloquejar el potencial humà i anar més enllà de les nostres capacitats biològiques", ha afegit.

No és clar quants participants humans formaran part de la prova tecnològica, que avaluarà la seguretat tant del robot cirurgià com del propi xip, així com la seva funcionalitat.