L'huracà Patrícia sobre l'oceà Pàcific. Foto: NASA

Científics del clima han plantejat incloure una categoria 6 a l'escala de risc de danys per huracans perquè la pujada de temperatures de l'oceà contribueix a tempestes més destructives.

Durant més de 50 anys, el National Hurricane Center (NHC) dels Estats Units ha utilitzat l'escala de vent Saffir-Simpson per comunicar el risc de danys a la propietat; etiqueta un huracà en una escala que va des de la Categoria 1 (velocitats del vent entre 119 i 153 kph) fins a la categoria 5 (velocitats del vent de 250 kph o més).

Però a mesura que l'augment de les temperatures de l'oceà contribueix a l'aparició d'huracans cada cop més intensos i destructius, els científics del clima Michael Wehner del Laboratori Nacional Lawrence Berkeley (Berkeley Lab) i James Kossin de la First Street Foundation es van preguntar si la categoria 5 oberta és suficient per comunicar el risc de danys causats per huracans en un clima cada cop més càlid.

Així, van investigar i detallar la seva extensa investigació en un nou article publicat a Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) , on també presenten una hipotètica Categoria 6 a l'Escala de Vent de Saffir-Simpson, que englobaria tempestes amb velocitats de vent major a 309 quilòmetres per hora.

"La nostra motivació és reconsiderar com el caràcter obert de l'escala Saffir-Simpson pot conduir a una subestimació del risc i, en particular, com aquesta subestimació es torna cada cop més problemàtica en un món que s'escalfa", ha dit en un comunicat Wehner, qui ha passat la seva carrera estudiant el comportament dels fenòmens meteorològics extrems en un clima canviant i en quina mesura la influència humana ha contribuït als esdeveniments individuals.

Segons Wehner, l'escalfament global antropogènic ha augmentat significativament les temperatures de la superfície de l'oceà i de l'aire troposfèric a regions on es formen i es propaguen huracans, ciclons tropicals i tifons, proporcionant energia tèrmica addicional per a la intensificació de les tempestes.

Quan l'equip va realitzar una anàlisi de dades històriques d'huracans del 1980 al 2021, van trobar cinc tempestes que s'haurien classificat com a Categoria 6, i totes van passar en els últims nou anys de registre. Van determinar un límit superior hipotètic per als huracans de categoria 5 observant el rang cada vegada més gran de velocitats del vent entre les tempestes de categoria inferior.

Els huracans, les tempestes tropicals i els tifons són essencialment el mateix fenomen meteorològic; la seva diferència de nom és purament geogràfica: les tempestes als oceans Atlàntic Nord i Pacífic Nord-est es diuen huracans, els esdeveniments a l'Oceà Pacífic Nord-oest es diuen tifons i els successos a l'Oceà Pacífic Sud i l'Oceà Índic s'anomenen ciclons tropicals.