Llop a Chernobyl - UNSPLASH. Fotomuntatge de CatalunyaPress

Els llops que viuen al cor de Txernòbil semblen haver desenvolupat la capacitat de combatre el càncer, una mutació genètica que podria donar als humans una millor oportunitat de sobreviure a la malaltia.

El 1986 va explotar un reactor nuclear a la central nuclear de Txernòbil, a Ucraïna. El desastre va alliberar radiació cancerígena i deixalles irradiades al medi ambient, cosa que va provocar el pitjor accident nuclear del món.

La radiació es va estendre per tota Europa, arribant fins al Districte dels Llacs, al nord d'Anglaterra.

Més de 150.000 persones van ser evacuades de la zona, inclosa la propera ciutat de Pripyat, construïda per donar servei a la planta i llar de molts treballadors.

A les gairebé quatre dècades transcorregudes des de llavors, només al voltant de 1.000 residents han tornat a la zona d'exclusió de Txernòbil (ZEC). Aquesta pau i tranquil·litat impertorbables han permès que la vida silvestre floreixi entre els edificis abandonats i els boscos circumdants, mentre la natura recupera lentament el paisatge que mai va ser àrid.

Els óssos marrons i els bisons passegen entre els arbres, els linxs i les guineus s'escapoleixen entre l'alta herba. Castors, senglars, ants, cérvols, óssos rentadors i més de 200 espècies d'aus habiten aquesta zona.

Fins i tot el 1998 es van introduir a la zona cavalls rars de Przewalski com a part dels esforços per salvar la raça. Però per sobreviure, tothom ha de bregar amb la radiació.

El 2014, la biòloga evolutiva i ecotoxicòloga Dra. Cara Love i els seus col·legues van visitar la zona d'exclusió per comprendre millor com els anava als llops grisos de la zona i van descobrir que prosperaven.

L'equip va col·locar collarets de ràdio a diversos individus i va prendre mostres de sang per ajudar a veure com havien respost generacions d'exposició a radiació que causa càncer. Els comptadors dels collarets també van enviar mesuraments en temps real d'on eren els llops ia quanta radiació van estar exposats.

Els resultats van mostrar que, malgrat rebre dosis diàries de radiació aproximadament sis vegades superiors al límit legal segur per als humans, els llops semblaven notablement resistents als seus efectes.

L'anàlisi va revelar que els llops dins de la zona d'exclusió tenen un sistema immunològic significativament alterat en comparació dels que es troben fora.

Love i el seu equip van trobar regions específiques en els gens dels llops que semblen resistents a un risc més gran de càncer, exactament el contrari del que passa en els humans, on una sèrie de mutacions genètiques fan que els individus siguin més susceptibles a la malaltia , com el gen BRCA i el càncer de mama.

L'esperança és que en aïllar aquestes mutacions genètiques, els científics puguin identificar mutacions en humans que augmentin les probabilitats de sobreviure al càncer.

No obstant això , mentre la guerra a Ucraïna continua , l'equip no pot tornar per fer més investigacions. "La nostra prioritat és que les persones i els col·laboradors estiguin el més segurs possible", va afirmar la doctora Love.