El periodista Josep Cuní s'ha acomiadat aquest divendres del programa de ràdio 'Aquí, amb Josep Cuní', el magazine matinal que condueix des del 2018 a Ser Catalunya, i tanca una etapa de 50 anys a la ràdio: "M'acomiado amb paraules de respecte , disculpes i agraïment".

Cuní durant el comiat - SER CATALUNYA

A l'editorial d'aquest programa, ha dit que tanca una etapa de la seva vida professional amb paraules de respecte per la feina i els companys; de disculpa pels que poden haver patit "el nivell malaltís" que la seva autoexigència, i d'agraïment pel suport aquests anys.

Cuní (Tiana, Barcelona, 1953) ha relatat els seus inicis a la professió: “ Avui fa 50 anys que un jove de Tiana tocava el cel amb els dits, quan començava a treballar a la ràdio fent substitucions i treballs petits ”.

Ha defensat que llavors intentava estar a l'alçada d'aquells que admirava i no donar-se fàcilment per satisfet, per ser autoexigent: "I així, fins avui".

CINC DÈCADES



Per a Cuní, durant aquestes cinc dècades han canviat "moltes coses, per bé, majoritàriament, malgrat les comparacions tan odioses com inevitables" , i ha reivindicat que el futur és prometedor i que depèn de cadascun que els ideals es converteixin en realitats.

Ha considerat que l'actualitat és confusa pels conflictes bèl·lics, la situació de l'economia, la realitat de la postpandèmia i "el compàs dels polítics, notablement millorable", i ha afegit textualment que periodisme va néixer per rebel·lar-se contra el poder que els de a dalt imposaven els de baix.

També ha recordat dues frases que han marcat la seva vida professional i personal: 'No hi ha homes ni dones poc importants' i 'El periodisme només consisteix a explicar a la gent això que li passa a la gent'.

"Amb aquests lemes he treballat tan honestament i lleialment com he sabut, encara que alguns oients, irraonablement, puguin tenir dubtes raonables. Moltes, moltes gràcies", ha dit.