Dalmases, en una intervenció al Parlament. Foto: Europa Press

Una periodista del programa de TV3 Preguntes freqüents va patir el comportament violent del polític de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases després de l'entrevista que es va fer al programa la presidenta del Parlament, Laura Borràs, el 9 de juliol passat.

L'entrevista no va agradar a Borràs, que ja va dir que no creia que venia "a un judici previ" , però després de la finalització del programa, Dalmases va anar a buscar la periodista (una de les encarregades del departament de producció, que havia pactat la visita de Borràs) i, després d'agafar-la pel canell, es va tancar amb ella en una habitació. Segons informacions de Naciodigital i Eldiario.es, al camerino també hi havia Borràs i el seu cap de gabinet i el seu cap de premsa.

Dalmases va criticar a crits com s?havia fet l?entrevista i, segons diversos testimonis, també va donar cops a mobles.

PERE MES CONFIRMA ELS FETS

El director de Preguntes freqüents , Pere Mas, va confirmar els fets en un fil penjat al seu perfil de Twitter .

En una intervenció a El Món a RAC1 , Mas assegura que va voler "suavitzar" l'incident, ja que la periodista no volia denunciar Dalmases.

"NO VAIG INSULTAR NI INTIMIDAR NINGÚ"

També Dalmases ha utilitzat les xarxes socials per donar-ne la versió. El vicepresident de Junts diu que "no va insultar ni va intimidar ningú" i que es va tractar d'"una conversa breu" en què "des d'una perspectiva periodística vaig plantejar discrepàncies professionals".

Aquest 19 de juliol, finalment, Dalmases, també a través de Twitter, va demanar disculpes "a qui hagi pogut sentir-se ofès".

"PROU DE COACCIONS"

Finalment, el Col·legi de Periodistes també es va voler pronunciar després de conèixer-se els fets. L'associació va clamar perquè paressin "les coaccions i agressions als i les periodistes".