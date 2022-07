El comissari jubilat José Manuel Villarejo després de declarar a l'Audiència Nacional. / Europa Press

Deia Lord Acton, un polític i historiador anglès del segle XIX, que “el poder tendeix a corrompre, el poder absolut corromp absolutament”. És curiós veure com el poder i tot allò que comporta tenir-lo acaba provocant que les persones deixin de banda coses tan importants com els ideals. Hi ha gent que els porta per bandera, i n'hi ha una altra que l'utilitza com si fos un kleenex, llest per “usar i llençar”.

Una cosa així ha passat entre Mediapro i l'excomissari més famós de tots els temps, José Manuel Villarejo. L'insòlit de l'aparició d'aquest personatge al programa de FAQS el passat 21 maig d'aquest 2022 no s'entén sense tot el context previ de l'última dècada ni els darrers moviments que han acostat Jaume Roures , fundador de Mediapro , amb Villarejo, qui fou possiblement una de les figures més odiades de l'independentisme. Però anem per parts.

Per entendre l'animadversió entre aquestes dues parts, cal remuntar-se al 2014. Aquest va ser l'any en què va saltar el cas del Petit Nicolau, arran d'aquest escàndol, es va trencar l'equip de la policia patriòtica, la qual dirigia Jorge Fernández Díaz , qui va ser ministre d'Interior. Això va provocar una rivalitat ferotge entre Villarejo i Marcelino Martín Blas, l'antic cap d'Afers Interns de la Policia Nacional.

Dins d'aquests dos bàndols, Fernández Díaz acaba decantant-se per Villarejo, cosa que no senti gens bé Martín Blas i aquí és on apareix en escena Mediapro. En aquest temps coincideix que el diari Público va començar a publicar articles sobre les clavegueres del Ministeri de l'Interior per mitjà dels periodistes Carlos Enrique Bayo i Patricia López (quedin-se amb aquests noms). Tot i la firma d'aquests dos periodistes, sempre es va tenir la sospita que darrere d'aquestes acusacions suposaria suposadament Marcelino Martín Blas.

Parlar sobre les clavegueres era parlar, irremeiablement de Villarejo, una persona que al seu dia va ser policia i que va decidir utilitzar el seu poder per gravar reunions i traficar amb la informació per obtenir beneficis personals. Un cop obtinguda aquesta informació, l'anava repartint a uns mitjans o altres de manera que tot es decantés a favor seu.

Davant d'aquest "inesperat" protagonisme per part de Público, Villarejo va decidir reunir-se amb algunes figures de Mediapro. Aquestes cites es van produir amb la mediació de Manuel González, exdirigent d'esquerra Unida i amic Villarejo, però també de Pablo Iglesias, segons cita El Triangle.

El 2016 va tenir dues reunions amb els emissaris de Mediapro, que van ser "Tacho Benet", membre fundador de Mediapro, encara que ho nega; Madià de Delàs , directiu de Mediapro; i Carlos Enrique Bayo , un dels periodistes de Público que escrivia els articles prèviament sobre les clavegueres del Ministeri de l'Interior.

Jaume Roures, pun dels fundadors de Mediapro / Europa Press

En aquests dos partits, Villarejo anota a la seva agenda que tenien una "bona predisposició de futur", i apunta que l'insisteixen a "declarar per a la TV catalana". Tot i la bona sintonia a les dues reunions, produïdes el 12 de setembre i el 19 d'octubre, ni Villarejo es fiava dels emissaris de Mediapro, ni els emissaris es fiaven de l'excomissari. Mostra d'això és que els dos bàndols van gravar la reunió de forma secreta, i part d'aquestes converses van ser publicades al diari Público posteriorment .

Això no li va asseure precisament bé a Villarejo i els protagonistes van tornar a reunir-se el 22 de març del 2017 segons pública aquest mes El Triangle . A la seva agenda, el comissari ha apuntat "Bronca perquè torna Público avui a treure part de la conversa que vam tenir durant el dinar". I des d'aquell moment, les relacions es van trencar, fins al 2021, quan s'hi van reprendre.

El 2021, Villarejo es va reunir amb Jaume Roures, i no precisament per a un dinar de plaer. Sense anar més lluny, aquesta reunió va ser dues setmanes abans que Público revelés àudios inèdits sobre Rajoy i Cospedal a la "operació Kitchen" . Curiós perquè el cap de Mediapro obstenta la propietat del diari, uns àudios exclusius que tenia el mercenari de Villarejo.

Per pensar malament, podríem continuar fent-ho amb el cas de la periodista Patricia López perquè a l'octubre del 2021, la redactora de Público i una de les periodistes que més va investigar les clavegueres de l'Estat anunciava que abandonava el diari de Roures perquè "necessitava descansar" del tema Villarejo. Diguin-me boja, però que la sortida de Patricia, la periodista que més ha assotat l'excomissari, coincideixi amb la reunió de Roures i Villarejo, fa pensar molt. Fa olor de socarrim.

L'irònic de l'acostament és que els dos homes són pols oposats: d'una banda, Roures és catalanista fins a la medul·la i, tot i declarar que no és independentista, sí que ha defensat el dret a l'autodeterminació de Catalunya ; i d'altra banda, Villarejo va participar a l'Operació Catalunya , una operació policial encoberta que va ser presumptament impulsada pel govern d'Espanya, l'objectiu de la qual era frenar el procés d'independència català. Però bé, com diu la dita, "els pols oposats s'atreuen".