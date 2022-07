Rosalía, al seu Motomami tour / Europa Press

La febre per Rosalía no cessa, tot el contrari, augmenta a mesura que passa el temps. La cantant, nascuda a Sant Cugat del Vallès, és ídola de masses arreu del món i crea tendència amb les cançons. Així s'ha demostrat al programa d'Antena 3, La Ruleta de la Sort, després que una concursant fes referència a una de les cançons del seu darrer àlbum, Motomami.

La cançó en qüestió era Abcdefg, un èxit de Rosalia on més que cantar, es dedica a recitar l'acbecedari i dir paraules que comencin per cadascuna d'aquestes lletres:

A d'alfa, altura, alien

B de bandida

C de coqueta

D de dinamita

I d'expensiva, emperatriz, enigma, enterada...

Doncs bé, la concursant ha anat anomenant paraules d'aquest hit de Motomami, en una referència clara a Rosalía. La concursant va començar amb la "a" d'"altura" i va continuar concatenant paraules, fins a arribar a la "m" de Motomami i la "t" de "Titànica".

DESPRÉS

Aquesta anècdota coincideix precisament amb la publicació del darrer single de Rosalía, Despechá. L'artista va llançar una preview per Tik Tok fa unes quantes setmanes i es va fer absolutament viral per les xarxes socials. A més, Rosalía la cantava als seus concerts del tour Motomami, però no l'acabava de publicar.

Avui, per fi, els fans han tingut la seva recompensa i Rosalía ha publicat Despechá, l'èxit més estiuenc que deixa enrere qualsevol tipus de competència per coronar-se com a “cançó de l'estiu.