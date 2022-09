Futur negre per a Torner al capdavant de RTVE | @EP

José Manuel Pérez Tornero, president de la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola (RTVE) , podria tenir els dies comptat al capdavant de l'entitat a causa del desconent que hi hauria al si del Govern a causa de la mala marxa d'audiències de la corporació. publicat The Objective

Una de les opcions que està sobre la taula és apartar el seu president, José Manuel Pérez Tornero, de la primera línia i donar més pes en la gestió de la cadena i en la presa de decisions al director de Continguts Generals, José Pablo López , un directiu proper als assessors del president de Govern que va ser fitxat l?abril d?aquest any.

En el cas de RTVE, les crítiques van per partida triple. En primer lloc, s'acusa Pérez Tornero de ser massa tou amb el Partit Popular, de no recollir fidelment les opinions i els anuncis del Govern i de no ser prou clar per posar en valor la figura del president de Govern .

En segon terme, se'l culpa de no assumir els consells de Moncloa i dels assessors del president, Miguel Barroso i José Miguel Contreras , que exerceixen de corretja transmissora de les peticions monclovites . I en tercer lloc, es critiquen les baixes audiències.

Les dades d'agost deixen La 1 amb un share del 8,9% , en línia amb els seus pitjors resultats històrics i molt lluny del 13,1% de share que van registrar aquell mateix mes Antena 3 i Telecinco . Als informatius la diferència és similar amb un milió d'espectadors de mitjana per a la pública, per sota dels 1,9 milions d'Antena 3 i dels 1,4 milions de Telecinco . L'agreujant és que ja van perdre el tercer lloc als informatius de sobretaula de dilluns a divendres a mans de La Sexta.