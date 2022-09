Dimiteix José Manuel Pérez Tornero, president de RTVE | @ep

José Manuel Pérez Tornero, president de RTVE, ha presentat la dimissió aquest dilluns. La corporació ha confirmat la notícia mitjançant una carta de dimissió. El directiu portava al càrrec des de fa poc més d'un any i ha assegurat que "me'n vaig amb la consciència tranquil·la".

Tornero va arribar a presidir RTVE després de rebre el suport del PP i el PSOE, però en els últims temps hauria perdut la confiança dels socialistes. El partit, juntament amb Unides Podem , l'hauria acusat de lliurar-se als populars i declinar la balança d'influència dins del grup a favor seu. La crisi d'audiència que continua travessant La 1 i la resta d'emissores hauria fet que la seva funció se situés encara més en dubte.

"Vaig sumar ia construir, i me'n vaig amb la consciència tranquil·la. Torno a la meva universitat amb la satisfacció d'haver fet tot el possible per contribuir a edificar una radiotelevisió pública, plural i independent a l'alçada de les exigències del nostre temps i com mereix el nostre país", ha expressat en una carta enviada a la plantilla.

"Hem avançat considerablement, crec que es pot demostrar amb dades i, no obstant, insisteixo: crec que ja no es donen les circumstàncies per continuar avançant. Perquè he constatat que, dins del màxim òrgan d'administració de RTVE -i malgrat els esforços" ímprobs realitzats per alguns dels seus components- ja no es donen les condicions mínimes per al consens transversal, ni per a la conformació duna majoria plural, estable i coherent, i, en moltes ocasions, ni tan sols el clima propici al diàleg que necessitem per culminar el projecte. Això dificulta molt la governabilitat de l'empresa, i impedeix dur a terme la transformació amb què tots ens havíem compromès", ha afegit.