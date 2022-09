L'associació de directius de comunicació (Dircom) va presentar el dimarts 27 de setembre i un documental sobre l'evolució de la comunicació en les darreres dècades. Sota el nom d''Estrategas' , aquesta producció ofereix una mirada retrospectiva, i també de futur del sector a través del testimoni d'alguns dels seus professionals.

Durant l'acte de presentació, que va tenir lloc als Teatres Luchana de Madrid, l'exvicepresident del Govern Alfonso Guerra i la periodista María Rey van reflexionar sobre el poder transformador de la comunicació.

En la seva intervenció, Guerra va fer referència a la situació que travessa el periodisme, i va assegurar que aquest “ha de canviar, i pot més que cremar-se a l'estil bonzo amb la veritat”. A més, va repassar algunes de les estratègies de comunicació que va impulsar com a vicepresident del govern, en concret la de la marca Espanya de l'any 1992, que segons ell "va funcionar perquè el vent anava a favor". Sota el criteri, els tres ingredients de l'èxit d'una estratègia són la programació, l'anticipació i la innovació. "A la vida pública tot ha de tenir una atracció, si no, no funcionarà", va dir.