Mariló Montero, nova col·laboradora de 'Todo es mentira' / @EP

'Todo es mentira', el programa d'anàlisi d'actualitat dirigit per Risto Mejide, comptarà amb una nova col·laboradora: Mariló Montero, que s'incorpora per suplir Marta Flich durant la baixa per maternitat.

Mariló farà equip amb els habituals col·laboradors, com són Antonio Castelo i Virginia Riezu. Aquesta temporada, el programa de Mediaset ha sumat a periodistat i analistes de gran calibre en aquest país: Verónica Fumanal, José Manuel García-Margallo, Ana Pardo de Vera, Antonio Naranjo, Javier Chicote, Javier Gómez, Celia Villalobos, Susana Díaz, Pilar García de la Granja, Esperança Aguirre, Andrea Levy, José Luis Ábalos, Javier Nart, Montse Suárez, Carolina Bescansa, Gerard Guiu, Enma López, Zaida Pedrera, Eduardo Garzón, Javier Gallego, Daniel Forcada i Javier Aroca.

MARILÓ MONTERO

La navarresa suma gairebé 40 anys d'experiència als mitjans de comunicació tradicionals: premsa, ràdio i televisió. Des de 1990 ha estat present en programes com 'A mi manera', 'El matí', 'El poble més divertit d'Espanya', 'Andalusia directe, 'Mirall públic', 'Entre avui i demà'... i un llarg etcètera .